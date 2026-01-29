אחת מאפשרויות התקיפה נקראת "התוכנית הגדולה", שבמהלכה ארצות הברית תתקוף מתקנים של המשטר ושל משמרות המהפכה האיסלאמיים בהפצצות נרחבות. אפשרויות נוספות כוללות תקיפות נגד יעדים סמליים

התקיפה מתקרבת? נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תודרך על אפשרויות תקיפה שגובשו במשותף על ידי הבית הלבן והפנטגון באיראן. כך על פי הדיווח שמתפרסם הערב (חמישי) ב"וול סטריט ג'ורנל".

אחת מאפשרויות התקיפה נקראת "התוכנית הגדולה", שבמהלכה ארצות הברית תתקוף מתקנים של המשטר ושל משמרות המהפכה האיסלאמיים בהפצצות נרחבות. אפשרויות נוספות כוללות תקיפות נגד יעדים סמליים של המשטר.

במקביל ב"גרדיאן" דווח כי בריטניה לא צפויה לקחת חלק במתקפה האמריקנית המתוכננת על איראן. מטוסי קרב בריטיים שהוצבו בקטאר לאחרונה נועדו למשימות הגנה למקרה שאיראן תתקוף בעצמה את קטאר ובעלות ברית נוספות.