סקר מנדטים חדש ששודר בערוץ 12 מציג: גוש האופוזיציה נחלש משמעותית, אך גוש הקואליציה נמצא בבעיה קשה אף יותר. לסקר המלא

סקר בחירות ששודר הערב (חמישי) בחדשות 12, מציג כי לאחר שהאופוזיציה הגיעה להשיג של 61 מנדטים, היא שוב נחלשת וכעת משיגה 57 מנדטים בלבד.

על פי הסקר, הליכוד בראשות בנימין נתניהו מקבלת 27 מנדטים. המפלגה השנייה בגודלה הייתה מפלגתו של נפתלי בנט, עם 21 מנדטים. הרשימה המשותפת הייתה זוכה ל-12 מנדטים, הדמוקרטים ל-11.

ש"ס ומפלגתו של איזנקוט, ישר, היו מקבלות 9 מנדטים. יש עתיד, ישראל ביתנו ועוצמה יהודית היו זוכות ל-8 מנדטים כל אחת. יהדות התורה הייתה המפלגה הקטנה ביותר בכנסת עם 7 מנדטים. מתחת לאחוז החסימה נמצאים הציונות הדתית (2.9%), כחול לבן (1.8%) והמילואימניקים בראשות יועז הנדל (1%).

עוד באותו נושא פעיל מחאת קפלן מטיל פצצה: "אם זה קורה – אני אצביע לנתניהו" 14:22 | חדשות סרוגים 15 0 😀 👏

בעקבות האיחוד, הרשימה המשותפת עולה בשני מנדטים ולמעשה מקטינה את גוש השינוי במנדט. האופוזיציה זוכה בסקר ל-57 מנדטים – והקואליציה הנוכחית עומדת על 51 מנדטים בלבד.