קצינת משטרה מסרה במח"ש עדות, לפיה עוזר המפכ"ל לשעבר הוא שהודיע לנצ"מ מועלם על החקירה הסמויה, מהמשטרה נמסר: הבלים

פרשת מקורבי בן גביר: לפי עדות שמסרה קצינת המשטרה ורד אוחיון במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), עוזר המפכ"ל לשעבר ליאור אבודרהם הוא שהודיע לניצב-משנה אבישי מועלם כי מתנהלת בעניינו חקירה סמויה, כך דיווח הערב אבישי גרינצייג ב-i24.

תת-ניצב אבודרהם, המשמש כיום ראש חטיבת הדוברות במשטרה, אמר בעבר בעדותו כי הודיע על החקירה הסמויה רק לנציב שב"ס קובי יעקובי, ולא לניצב-משנה מועלם. נציין כי הקצין כלל לא נשאל בעדותו על גרסתה של ורד אוחיון.

עוד נמסר בדיווח, כי לפני מספר חודשים נחשף שאבודרהם אמר בעדותו, בה אמר כי סיפר "בתמימות" ליעקובי על החקירה הסמויה. "נפגשתי עם ראש מח"ש שאמרה לי שיש חקירה סמויה נגד אבישי מועלם והוא מנוע קידום. בהמשך נפגשתי עם קובי יעקובי, דיברנו על המינויים במשטרה. אמרתי לו על מועלם: 'הוא לא יכול להתקדם כי יש לו תיק פתוח'", אמר.

דובר המשטרה, ליאור אבודרהם, בתגובה: ״הבל הבלים״.