יורש העצר של איראן, רזה פהלווי, בירך הערב (חמישי) על החלטת האיחוד האירופי להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור. בדבריו קרא למנהיגי אירופה לנקוט בצעדים נוספים נגד משטר האייתוללות, במטרה להגן על המפגינים נגד השלטון במדינה.

"מדובר בצעד מבורך, ששולח מסר חשוב למשטר הפושע – שאין לו לגיטימציה עולמית" כתב פהלווי בפוסט שפרסם ברשת X. "כעת אנו זקוקים לפעולה קונקרטית נוספת כדי להגן על העם האיראני ולתמוך בממשלת מעבר לגיטימית שתוביל את איראן לדמוקרטיה".

מוקדם יותר היום שר החוץ גדעון סער הגיב להחלטת האיחוד האירופי נגד משמרות המהפכה, כשאמר כי מדובר ב"החלטה חשובה והיסטורית בשיחות הרבות מספור שקיימתי עם שרי החוץ של מדינות אירופה הסברתי להם את המשמעות הפרקטית האדירה של הנקיטה בצעד הזה, שתשליך על גוף שמרכז חלק אדיר מהכלכלה האיראנית והוא גם מוביל היום את הדיכוי הרצחני של העם האיראני, אחרי שהוא הוביל במשך עשרות שנים את הפצת הטרור ואת הפצת אי היציבות בכל המזרח התיכון".

"יש לכך גם משמעות גדולה בעידוד בני ובנות העם האיראני שנאבקים על חירותם, ויש לזה עוד משמעות שעומדת אולי מעל לכולן: הלגיטימציה של המשטר הרצחני והדכאני הזה נסדקה היום באופן משמעותי ביותר, ולכך יש חשיבות אדירה" הוסיף. "זה גם הישג חשוב למאבק ארוך מאוד שאנחנו ניהלנו, שהגיע להישגים עד היום במדינות בעולם, אבל היום הגיע לנקודה מאוד משמעותית, לדעתי נקודת מפנה".