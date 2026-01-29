סערה בתקשורת הערבית וברשתות לאחר התפילה שהתקיימה הבוקר לאור יום בקבר יוסף, לראשונה מזה 25 שנה. ראש המועצה יוסי דגן וח"כ צבי סוכות השיבו למתקפה: ״תמו שנות ההתקפלות והבריחה – נחזור לקבר יוסף בצורה מלאה״

סערה התעוררה היום (חמישי) בתקשורת הערבית וברשתות הערביות בעקבות תיעודים רבים שהופצו מתפילת שחרית שהתקיימה לראשונה מזה 25 שנה בקבר יוסף שבשכם לאור יום – זאת בעקבות החלטה שקיבל שר הביטחון ישראל כ״ץ לאחר מאבק שהובילו ראש מועצת שומרון יוסי דגן וח״כ צבי סוכות. ברשת הטלוויזיה אל-ג'זירה האשימו את צה״ל בסדרה של פעולות פשיטה מתרחבות, ודגן וסוכות השיבו להם בחריפות.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: מועצה אזורית שומרון

העיתונאי לית' ג'עאר, כתב אל ג׳זירה, טען כי ״הצבא הישראלי פשט על המקום כדי לאבטח את כניסת המתנחלים לקיום ״תפילות יהודיות״ בקבר. לדבריו, ״המתנחלים נכנסו בהשתתפות חברי כנסת, ובראשם צבי סוכות, וכן ראש מועצת ההתנחלויות יוסי דגן. הם הגיעו לקבר יוסף וקיימו את תפילת השחרית היהודית".

עוד הוסיף וציין: ״זוהי הפעם הראשונה שתפילה זו מתקיימת בקבר יוסף מזה 25 שנה. לפשיטה הזו יש משמעות ברורה. היא מגיעה לאחר ששר הביטחון הישראלי, ישראל כ"ץ, אישר למתנחלים להמשיך ולהאריך את זמן הפשיטה לשעות נוספות – כלומר, המתנחלים יכלו להישאר בקבר יוסף גם בשעות היום, ולא רק בשעות הלילה כפי שהיה נהוג״. באל ג׳זירה האשימו בכך ש״העניין אינו מסתכם רק בשכם או בקבר יוסף, אלא בפעולות פשיטה מצד הצבא הישראלי פעם אחר פעם, ומתנחלים שתוקפים את הכפרים והיישובים הפלסטיניים ברחבי הגדה המערבית״.

עוד באותו נושא שומרי הזיכרון: החזרת רן גואילי והחזרה לקבר יוסף 15:12 | יוסי פלאי 0 1 ❤️

דגן השיב למתקפה ברשתות הערביות, כשאמר כי ״תמו שנות ההתקפלות והבריחה – אנו גאים לחזור לקבר יוסף לאור יום, והביקורת רק תחזק אותנו בהמשך המאבק, עד לחזרה מלאה לקבר יוסף, והשבת ישיבת עוד יוסף חי למקומה. ב7.10 נטשנו, כעת מגיע התיקון״.

ח״כ צבי סוכות הוסיף: ״התגובות המבוהלות באל-ג'זירה וברשתות הפלסטיניות מוכיחות שהם מבינים היטב את מה שחלק מאיתנו שכחו: הריבונות מתחילה במקומות הקדושים לנו ביותר. המציאות שבה יהודים צריכים להתגנב כגנבים בלילה לקבר יוסף נגמרה היום. התפללנו הבוקר שחרית בגאווה ולאור יום, וזוהי רק ההתחלה של תיקון היסטורי והחזרת השליטה המלאה שלנו למקום״.