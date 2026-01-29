הותר לפרסום: קרוב משפחה של ראש השב"כ דוד זיני, חשוד בפרשה של הברחת סחורות לעזה. ראש השב״כ עצמו לא חשוד במעורבות בפרשה.
בהחלטת השופט נכתב: באיזון בין כלל האינטרסים והערכים שבפניי, ובהתאם למבחן הדו שלבי הנהוג במקרים מסוג זה, מצאתי כי פרסום גורף עלול להסב נזק לחקירה. ובהתקיים נזק פוטנציאלי זה מצאתי כי יש להעדיף את מניעתו על פני העניין הציבורי הכללי שבפרסום כל פרטי הפרשה.
אלא, שבתוך כך, בנפרד מן האינטרס הציבורי הכללי, קיים אף אינטרס ציבורי כבד משקל וממוקד הנוגע למעורב אחד בפרשה וביחס אליו מצאתי כי יש להתיר את פרסום הפרטים הבאים: "בימים אלו נחקרת פרשיה ביטחונית רבת מעורבים, אשר לפי החשד העבירו סחורה מישראל לעזה בעבור בצע כסף.
אחד מן החשודים הינו קרוב משפחתו של ראש השב"כ, אולם לראש השב"כ אין כל נגיעה לחשדות עצמם. בשים לב לקרבה האמורה חקירת החשוד מתבצעת על ידי משטרת ישראל ולא על ידי השב"כ".
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
2 דיונים
שירי מנתניה
מסכן זיני, אח שלו עושה לו פאדיחות, אבא שלו מצייץ דברים מיותרים. רוצה לחזק את זיני!!!!!19:47 29.01.2026
משה
את קשקשנית אח שלו עושה בלי סוף מילואים , תורם למען עם ישראל בטוח יותר ממך . ואת מאמינה לשטויות של התקשורת20:10 29.01.2026
שירי מנתניה
בתגובה ל: משה
בתקשורת לא אמרו כלום - צו איסור פרסום. היחיד שפתח את הפה היה אבא שלו וחבל, רק הרס לבן שלו.20:19 29.01.2026
איש יקר
מתחילים בקול ענות תרועה ומסיימים בקול ענות חולשה. כמו תמיד לא יהיה כלום נגד זיני20:04 29.01.2026
שירי מנתניה
בתגובה ל: איש יקר
כמו תמיד? מה היה בעבר נגד זיני בכלל?20:20 29.01.2026
