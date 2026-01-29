‏המטה הכללי של הכוחות המזוינים של איראן, הגיב להחלטת האיחוד האירופי להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור – ובתגובה איים על ישראל

‏המטה הכללי של הכוחות המזוינים של איראן, הגיבו כעת (חמישי) להחלטת האיחוד האירופי להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור: "החלטה חסרת בסיס זו התקבלה תחת לחץ של נשיא ארה"ב המטורף והטיפש וישראל, ומהווה הפרה ברורה של הדין הבין-לאומי ואמנת האו"ם.

מטה הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית של איראן מדגיש את נחישותו להילחם בנחרצות בקבוצות הטרור, ומזהיר שההשלכות המסוכנות של החלטה עוינת ומגרה זו יוטלו ישירות על מקבלי ההחלטות".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, הגיב להחלטת האיחוד האירופי להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור. לטענתו, מדובר במהלך שנועד להגביר את המתיחות ולעודד מלחמה באיראן.

"כמה מדינות מנסות כעת למנוע התפרצות של מלחמה כוללת באזורנו. אף אחת מהן לא מדינה אירופאית" אמר עראקצ'י. "במקום זאת, אירופה עסוקה עכשיו בליבוי האש. אחרי שהפעילה את ה'סנאפבק' (החזרת הסנקציות בעקבות הפרת הסכם הגרעין – א"ב), כעת היא עושה טעות אסטרטגית גדולה נוספת כשהגדירה את הצבא הלאומי שלנו כ'ארגון טרור'".

עראקצ'י הוסיף וטען כי "גם אם נשים בצד את הצביעות הבוטה של הזעם הסלקטיבי שלה – כשהיא נקטה פעולה אפסית בתגובה לרצח העם של ישראל בעזה ועדיין ממהרת 'להגן על זכויות אדם' באיראן – תעלול יחסי הציבור של אירופה מבקש בעיקר להסוות את היותה שחקן עולמי בדעיכה חמורה".

"עמדתה הנוכחית של האיחוד האירופי מזיקה קשות לאינטרסים שלה, מכיוון שאירופה בטוח תיפגע קשות ממלחמה כוללת באזור שלנו – כולל ההשפעות הנלוות של מחירי האנרגיה הגואים" סיכם השר האיראני. ""לאירופאים מגיע יותר ממה שיש לממשלותיהם להציע".