נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס להתקדמות השלב השני בהסכם הפסקת האש בעזה וטען כי "נראה שחמאס הולכים להתפרק מנשקם". על השבת רן גואילי: "חמאס היו פקטור גדול מאוד בהחזרתם של כלל החטופים"

שבועיים אחרי שהכריזו על המעבר לשלב ב': נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס היום (חמישי) להתקדמות השלב השני בהסכם הפסקת האש ברצועת עזה בפתח ישיבת הקבינט הראשונה לשנת 2026. בדבריו טען כי "הרבה אנשים אמרו שחמאס לא יתפרקו מנשק לעולם – אבל נראה שהם הולכים להתפרק מנשקם".

שליח הבית הלבן למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, הוסיף והסביר: "אנחנו נכנסנו כבר לשלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה. חמאס יתפרקו מנשקם כי אין להם ברירה, הם הולכים לוותר על הרובים והקלאצ'ים שלהם".

טראמפ התייחס בדבריו גם להשבתו של החלל החטוף האחרון, רס"ל רן גואילי ז"ל – כשלטענתו, "לא היינו מרוצים מחמאס, אבל הם היו פקטור גדול מאוד בהחזרתם של כלל החטופים. זה היה חשוב להורים [של גואילי] שהוא יחזור, כמו שהיה חשוב להורי החטופים החיים. ישראל וחמאס עבדו יחד, וכך החזרנו את כולם".