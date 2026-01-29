כ-10 משפחות מגרעין ההתיישבות של תנועת חלוצי הבשן הגיעו לשער הכניסה לעיר קוניטרה, במטרה להקים נקודת התיישבות באזור – אך כוחות הביטחון חסמו את דרכם. הפעילים דורשים לקיים דיון דחוף בקבינט

כעשר משפחות מגרעין ההתיישבות של תנועת "חלוצי הבשן" הגיעו לשער הכניסה לעיר קוניטרה שבדרום סוריה, במטרה לחדש התיישבות יהודית בחבל הבשן. עם הגעתן למקום נחסמו המשפחות על ידי כוחות צה"ל שמנעו מהן להמשיך הלאה. המשפחות, בהן גם משפחות עם ילדים קטנים, התמקמו על יד שער הכניסה לעיר.

אשר גוטליב ממושב יונתן ברמת הגולן מסר: "המשפחות דורשות שיאפשרו להם לעבור לקונטרה. התיישבות בחבל הבשן היא חובה בסיסית למען ביטחונם של כל תושבי רמת הגולן. המדינה צריכה לקחת אחריות, ולקדם את ההתיישבות היהודית בבשן בהקדם".

במקביל למבצע בשטח, פעילים מתנועת חלוצי הבשן פנו בשורת הודעות לשרי הקבינט הערכיים מהימין, בהם השרים בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, מירי רגב, גילה גמליאל ויריב לוין. בפניותיהם דרשו מהשרים לכנס דיון דחוף בנושא ולאפשר את ההתיישבות היהודית בחבל הבשן על מנת להשיב את הביטחון לאזרחים ולהחזיר לידינו עוד חלק מארץ ישראל השלמה.

עוד באותו נושא אחרי ביקור נתניהו: הסורים פרסמו גינוי חסר תקדים לישראל 20:01 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

תנועת חלוצי הבשן מוסרת: "השלטון החדש בסוריה מפעיל אכזריות חייתית כלפי כל אחד בתורו: דרוזים, עלאווים, כורדים – כולם טעמו מנחת זרועו. האויבים שמעבר לרמת הגולן אינם שונים מהאויבים שעומדים אל מול בארי וכפר עזה. המציאות בחבל עזה כבר הוכיחה: רק התיישבות אזרחית מביאה שליטה מלאה במרחב. אנו מצפים משרי הקבינט, שמייצגים את הימין הערכי ודואגים לביטחון ישראל, לעשות את מה שנכון למדינה, לדפוק על השולחן ולאפשר לגרעין המשפחות של חלוצי הבשן להתיישב בשטח ולקבוע עתיד יהודי לצפון המדינה".

תנועת חלוצי הבשן הוקמה לאחר מבצע חץ הבשן מתוך תפיסה ביטחונית ולאומית במטרה להתיישב בחבל הבשן – נחלת אבותינו שבדרום סוריה. בעבר היו לתנועה מספר ניסיונות להתיישב בשטח, בחלקם משפחות ובחלקם צעירים ובני נוער.

קוניטרה, שנכבשה במלחמת ששת הימים ונמסרה חזרה לסוריה לאחר מלחמת יום הכיפורים, נשארה עד היום עיר רפאים נטושה.