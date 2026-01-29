לאחר שחסם את רכבו של אהרן ברק: נראה כי פעיל הימין מרדכי דוד מסתבך, לאחר שראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, צפוי להעיד נגדו

המשטרה צפויה לזמן בימים הקרובים את ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק להעיד נגד פעיל הימין מרדכי דוד, שנכח בתקרית אמש (רביעי) שבה תועד דוד חוסם את מכוניתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק לאחר שיצא מכנס של התנועה לאיכות השלטון, כך דווח הערב בחדשות 13.

מוקדם יותר היום, דוד, התייחס היום לכך שהוא חסם אמש את נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, ומכנה את השמאל: צבועים.

בדבריו הוא כתב: "הרשת סוערת על כך שחסמתי את אהרן ברק שהוא ניצול שואה בן 89. שאלה: מה עם ביבי שהוא בן 76 ואח שכול? מה עם הרב טאו שהוא בן 89 וניצול שואה? והשמאלנים רדפו אותו וחסמו אותו אין ספור פעמים, מישהו הזדעזע? או רק כשזה אדם מהמחנה השני?! חבורת צבועים.