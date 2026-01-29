המשטרה צפויה לזמן בימים הקרובים את ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק להעיד נגד פעיל הימין מרדכי דוד, שנכח בתקרית אמש (רביעי) שבה תועד דוד חוסם את מכוניתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק לאחר שיצא מכנס של התנועה לאיכות השלטון, כך דווח הערב בחדשות 13.
מוקדם יותר היום, דוד, התייחס היום לכך שהוא חסם אמש את נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, ומכנה את השמאל: צבועים.
בדבריו הוא כתב: "הרשת סוערת על כך שחסמתי את אהרן ברק שהוא ניצול שואה בן 89. שאלה: מה עם ביבי שהוא בן 76 ואח שכול? מה עם הרב טאו שהוא בן 89 וניצול שואה? והשמאלנים רדפו אותו וחסמו אותו אין ספור פעמים, מישהו הזדעזע? או רק כשזה אדם מהמחנה השני?! חבורת צבועים.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
יוסי
100 אחוז צריך להתלונן כנגד אנשים אלימים אגרסיביים גם שמדובר באלימות מיחולית כנגד אנשים מבוגרים בפרט איפה נמדינה ,? איפה המשטרה ?18:32 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהודים שיעים
.18:53 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר בוסקילה
מרדכי דוד הוא המלך שלנו. מגן על עם ישראל ומסתכן בגופו. כנגד המחלה האשכנזית השמאלנית. כשהם יברחו לארצות הים אנחנו נשלוט פה שליטה מוחלטת.18:50 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
100 אחוז צריך להתלונן כנגד אנשים אלימים אגרסיביים גם שמדובר באלימות מיחולית כנגד אנשים מבוגרים בפרט איפה נמדינה ,? איפה המשטרה ?18:32 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר