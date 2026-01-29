בסיור שערכ אנשי תנועת רגבים בדרום הר חברון, נחשפה בנייה מהירה של מתקן ספורט ומגרש כדורגל במקבץ הבלתי חוקי אום אל חיר. ראש מועצת הר חברון: "לא נקבל את הפקרת תושבינו"

תנועת רגבים שיגרה הערב (חמישי) מכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולמפקד פיקוד מרכז האלוף אבי בלוט בו התריעה על עבודות הכשרת שטח בלתי חוקיות שמתבצעות ע"י פולשים ופעילים פלסטיניים, שהפכו בשעות האחרונות למתקני ספורט ומגרש כדורגל בסמיכות רבה לבתי תושבים בישוב כרמל בהר חברון.

מדובר על ניסיונות חוזרים ונשנים של התרחבות בלתי חוקיות של הכפר הערבי אום אל חיר אל תוך שטחי C המאיימות על הישוב. כנגד המבנים במרחב הוצאו בתקופה האחרונה צווי אכיפה. על אף ההליכים המשפטיים שמתנהלים בימים אלו, בשטח המציאות נקבעת במהירות וההשתלטות והקמת התשתיות ממשיכה ללא הפרעה. בסיור שערכו הבוקר אנשי תנועת רגבים, התגלה כי תחת אצטלה של הקמת "מרחב הומניטרי" הוקם במהירות שיא מגרש כדורגל הכולל תשתיות קבועות וחיבור דשא סינטטי.

לטענת רגבים, מדובר בניסיון מכוון לקבע התיישבות בלתי חוקית ממש על גדר היישוב כרמל. בצילומים שצורפו לפנייה נראים בבירור בתי היישוב ומגדל המים כשהם ניצבים ברקע המגרש החדש, מה שממחיש את הקרבה המאיימת.

במכתבם כתבו רגבים לרשויות המדינה: "הפרת החוק החמורה נעשית בניגוד לצווים מנהליים שהוצאו על ידיכם באזור. וברור כי יש לטפל בהפרת חוק זו באופן מיידי ודחוף" והדגישו כי "לאור בהילות העניין וחומרתו – תשקל פנייה באופן מיידי לבית המשפט על מנת לקבל את הסעדים הנדרשים".

אלירם אזולאי ראש המועצה האזורית הר חברון: "אנחנו נמצאים במלחמה על הבית, תרתי משמע. המציאות שבה פולשים לאדמות מדינה ומקימים 'שכונות' ללא הפרעה בצמוד לבתי התושבים שלנו בכרמל היא מחדל ביטחוני שאסור לנו להשלים איתו. לקחי ה-7 באוקטובר לימדו אותנו שכל התקרבות לקו הגדר היא פוטנציאל לאסון. לא נאפשר עוד אפליה באכיפה. אני דורש פינוי מיידי של כל המבנים הלא חוקיים במרחב. ביטחון תושבינו אינו הפקר."

רועי דרוקר מנהל מרחב יהודה ושומרון בתנועת רגבים: "המציאות ההזויה בה כל פורע חוק יכול בלילה לפלוש לאדמות מדינה וביום לנהל הליך משפטי 'נקי' ומלומד חייבת להיפסק. הקמת התשתיות ופריצת הדרכים היא השלב הראשון בהליך ההשתלטות הפראית וכיבושם דה פקטו של אדמות מדינת ישראל. האכיפה המיידית הברורה מול ניסיונות קביעת העובדות הבלתי חוקיות האל בשטח – היא משימה אסטרטגית חשובה לביטחון מדינת ישראל."