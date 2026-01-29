שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י הגיב להחלטת האיחוד האירופי להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור: "אירופה עסוקה בליבוי האש, והיא עושה כעת טעות אסטרטגית גדולה נוספת"

שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, הגיב הערב (חמישי) להחלטת האיחוד האירופי להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור. לטענתו, מדובר במהלך שנועד להגביר את המתיחות ולעודד מלחמה באיראן.

"כמה מדינות מנסות כעת למנוע התפרצות של מלחמה כוללת באזורנו. אף אחת מהן לא מדינה אירופאית" אמר עראקצ'י. "במקום זאת, אירופה עסוקה עכשיו בליבוי האש. אחרי שהפעילה את ה'סנאפבק' (החזרת הסנקציות בעקבות הפרת הסכם הגרעין – א"ב), כעת היא עושה טעות אסטרטגית גדולה נוספת כשהגדירה את הצבא הלאומי שלנו כ'ארגון טרור'".

עראקצ'י הוסיף וטען כי "גם אם נשים בצד את הצביעות הבוטה של הזעם הסלקטיבי שלה – כשהיא נקטה פעולה אפסית בתגובה לרצח העם של ישראל בעזה ועדיין ממהרת 'להגן על זכויות אדם' באיראן – תעלול יחסי הציבור של אירופה מבקש בעיקר להסוות את היותה שחקן עולמי בדעיכה חמורה".

"עמדתה הנוכחית של האיחוד האירופי מזיקה קשות לאינטרסים שלה, מכיוון שאירופה בטוח תיפגע קשות ממלחמה כוללת באזור שלנו – כולל ההשפעות הנלוות של מחירי האנרגיה הגואים" סיכם השר האיראני. ""לאירופאים מגיע יותר ממה שיש לממשלותיהם להציע".