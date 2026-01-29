שר החוץ גדעון סער בירך את האיחוד האירופי בעקבות ההחלטה להגדיר את משמרות המהפכה כארגון טרור: "הלגיטימציה של המשטר הרצחני והדכאני הזה נסדקה היום באופן משמעותי ביותר, ולכך יש חשיבות אדירה"

שר החוץ גדעון סער בירך היום (חמישי) על החלטת האיחוד האירופי להגדיר את משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. בדבריו הודה למדינות האירופיות על הצעד, והסביר כי מדובר בפגיעה משמעותית במשטר האייתוללות.

"החלטת שרי החוץ של האיחוד האירופי להכריז על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור היא החלטה חשובה והיסטורית" אמר סער. "בשיחות הרבות מספור שקיימתי עם שרי החוץ של מדינות אירופה הסברתי להם את המשמעות הפרקטית האדירה של הנקיטה בצעד הזה, שתשליך על גוף שמרכז חלק אדיר מהכלכלה האיראנית והוא גם מוביל היום את הדיכוי הרצחני של העם האיראני, אחרי שהוא הוביל במשך עשרות שנים את הפצת הטרור ואת הפצת אי היציבות בכל המזרח התיכון".

"יש לכך גם משמעות גדולה בעידוד בני ובנות העם האיראני שנאבקים על חירותם, ויש לזה עוד משמעות שעומדת אולי מעל לכולן: הלגיטימציה של המשטר הרצחני והדכאני הזה נסדקה היום באופן משמעותי ביותר, ולכך יש חשיבות אדירה" סיכם. "זה גם הישג חשוב למאבק ארוך מאוד שאנחנו ניהלנו, שהגיע להישגים עד היום במדינות בעולם, אבל היום הגיע לנקודה מאוד משמעותית, לדעתי נקודת מפנה".