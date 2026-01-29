פעיל המחאה הימני מרדכי דוד, מתייחס היום (חמישי) לכך שהוא חסם אמש את נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, ומכנה את השמאל: צבועים.
בדבריו הוא כתב: "הרשת סוערת על כך שחסמתי את אהרן ברק שהוא ניצול שואה בן 89. שאלה: מה עם ביבי שהוא בן 76 ואח שכול? מה עם הרב טאו שהוא בן 89 וניצול שואה? והשמאלנים רדפו אותו וחסמו אותו אין ספור פעמים, מישהו הזדעזע? או רק כשזה אדם מהמחנה השני?! חבורת צבועים.
כאמור, פעיל הימין מרדכי דוד חסם אמש את רכבו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרן ברק, בעת שיצא מכנס של ארגון השמאל – התנועה לאיכות השלטון.
ראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד מסר בתגובה: "מרדכי דוד ועוד כמה עבריינים כמוהו חסמו היום את מכוניתו של אהרון ברק בצאתו מכנס. הוא בן 89, ניצול שואה, איבד לא מזמן את אשתו, חלש מאוד פיזית. בדיוק סוג הקורבנות שהם אוהבים. משטרת ישראל חייבת לטפל בעבריין העלוב הזה ולשים לזה סוף".
יוסי
איש בזוי וטיפש גם מי שחסם מהשמאל אותו דבר זה לא סותר17:41 29.01.2026
בוחצ'בסקי
מרדכי דוד הזדעזעתי מהדיבור שלך ... אתה 0 !!!!!!!!!!18:02 29.01.2026
שירי מנתניה
כלב התקיפה של משמרות המהפכה.18:21 29.01.2026
שירי מנתניה
לא ציפינו מחסר נשמה להתנצל על התעללות בזקן ניצול שואה בן 89, לא למה? מרדכי דוד הוא כמו חיזבאללה, כלב התקיפה של משמרות המהפכה.18:20 29.01.2026
חארטות /פרופגאנדה של הנאורים הנכחדים !!!!
חארטות /פרופגאנדה של הנאורים הנכחדים !!!!18:31 29.01.2026
