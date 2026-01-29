הפרשן הפוליטי של חדשות 12 עמית סגל, השתתף בהתוועדות של חב"ד, כאשר במקום נכחו ינון מגל ויונתן אוריך. בתגובה, רבים תקפו אותו ברשת, טענו כי הוא יוצא לא "אמין" בכך ועוד.
עינב שיף עיתונאי 'ידיעות אחרונות' כתב: "כמי שסולד ממפגני חוסר הקולגיאליות בחדשות 12 כלפי עמית סגל, הייתי גם נעלב לראות אותו חוגג עם אנשים שעובדים לילה ויום כדי לתייג את מקום עבודתו בתור אל-ג'זירה, תרעלה, תבהלה, סייעני אויב, מפיצי דיבה. שיסתחבק עם כל לשכת רוה"מ וחשודיה ויהיה חבר של מי שבא לו, אבל כבן אדם זה די מעפן".
בתגובה השיב סגל: "אני ממש מתנצל שהלכתי לכבד את רב חב״ד השכונתי בהתוועדות החודשית אחרי עשר הברזות ולא ביקשתי ממנו רשימת משתתפים או ממך אישור מראש".
גולש נוסף תקף את סגל וכתב: "אני בטוח שעמית סגל אחר כך ידבר על קטארגייט בצורה הגונה. בעיקר אחרי שהוא שותה עם נאשם עוד יועץ של ראש הממשלה וינון מגל. אין מה לראות, הכל תקין".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
רק מקום אחד
בן המחבל אהובם של הלוזרים הפטריוטים התומכים בממשלת ההשתמטות17:26 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
ינון מגל ואוריך הם חבריו לעבודה של סגל- כולם העבדים של המנהיג העליון.18:33 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חארטות /פרופגאנדה של הנאורים הנכחדים !!!!
חארטות /פרופגאנדה של הנאורים הנכחדים !!!!18:32 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד ב.
שופרסגל חבר של אוריך עוד מימיו של אוריך ב"מקור ראשון" אצל אביו, זה שהוא לא עושה גילוי נאות בנושא בכל פעם שהוא מדבר עליו בהחלט היה מבייש אותו כעיתונאי אך...
שופרסגל חבר של אוריך עוד מימיו של אוריך ב"מקור ראשון" אצל אביו, זה שהוא לא עושה גילוי נאות בנושא בכל פעם שהוא מדבר עליו בהחלט היה מבייש אותו כעיתונאי אך הוא פשוט לא עיתונאי, פרשן של גוש ביבי במקרה הטוב שופר על מלא במקרה הגרוע.המשך 18:01 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
ינון מגל ואוריך הם חבריו לעבודה של סגל- כולם העבדים של המנהיג העליון.18:33 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חארטות /פרופגאנדה של הנאורים הנכחדים !!!!
חארטות /פרופגאנדה של הנאורים הנכחדים !!!!18:32 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד ב.
שופרסגל חבר של אוריך עוד מימיו של אוריך ב"מקור ראשון" אצל אביו, זה שהוא לא עושה גילוי נאות בנושא בכל פעם שהוא מדבר עליו בהחלט היה מבייש אותו כעיתונאי אך...
שופרסגל חבר של אוריך עוד מימיו של אוריך ב"מקור ראשון" אצל אביו, זה שהוא לא עושה גילוי נאות בנושא בכל פעם שהוא מדבר עליו בהחלט היה מבייש אותו כעיתונאי אך הוא פשוט לא עיתונאי, פרשן של גוש ביבי במקרה הטוב שופר על מלא במקרה הגרוע.המשך 18:01 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רק מקום אחד
בן המחבל אהובם של הלוזרים הפטריוטים התומכים בממשלת ההשתמטות17:26 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר