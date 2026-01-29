עמית סגל מתייחס לסערה סביבו על כך שהוא השתתף בהתוועדות חב"ד בה נכחו גם ינון מגל, צבי סוכות ויונתן אוריך: "אני ממש מתנצל"

הפרשן הפוליטי של חדשות 12 עמית סגל, השתתף בהתוועדות של חב"ד, כאשר במקום נכחו ינון מגל ויונתן אוריך. בתגובה, רבים תקפו אותו ברשת, טענו כי הוא יוצא לא "אמין" בכך ועוד.

עינב שיף עיתונאי 'ידיעות אחרונות' כתב: "‏כמי שסולד ממפגני חוסר הקולגיאליות בחדשות 12 כלפי עמית סגל, הייתי גם נעלב לראות אותו חוגג עם אנשים שעובדים לילה ויום כדי לתייג את מקום עבודתו בתור אל-ג'זירה, תרעלה, תבהלה, סייעני אויב, מפיצי דיבה. שיסתחבק עם כל לשכת רוה"מ וחשודיה ויהיה חבר של מי שבא לו, אבל כבן אדם זה די מעפן".

בתגובה השיב סגל: "אני ממש מתנצל שהלכתי לכבד את רב חב״ד השכונתי בהתוועדות החודשית אחרי עשר הברזות ולא ביקשתי ממנו רשימת משתתפים או ממך אישור מראש".

גולש נוסף תקף את סגל וכתב: "‏אני בטוח שעמית סגל אחר כך ידבר על קטארגייט בצורה הגונה. בעיקר אחרי שהוא שותה עם נאשם עוד יועץ של ראש הממשלה וינון מגל. אין מה לראות, הכל תקין".