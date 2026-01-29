חברי כנסת מהאופוזיציה פרצו ללשכתו של חבר הכנסת ביסמוט במהלך פגישה עם חברי הכנסת החרדים. בתגובה הוא זימן את קצין הכנסת, והופעלו סנקציות נגדם. כל הפרטים

חברי כנסת מהאופוזיציה, משה קינלי טור-פז ורם בן ברק, פרצו אתמול (רביעי) למתחם החסוי של ועדת החוץ והביטחון בלשכתו של חבר הכנסת ביסמוט. בעקבות אירוע הפריצה הורה היום (חמישי) יו"ר הוועדה ח"כ ביסמוט על נקיטת צעדים מיידיים נגד חברי הכנסת המעורבים.

במסגרת הצעדים החליט ביסמוט על הדחת ח"כ משה טור-פז מראשות ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה, וכן על הוצאת ח"כ רם בן ברק מחברותו בוועדת המשנה למודיעין.

ח"כ בועז ביסמוט מסר: "ועדת החוץ והביטחון היא קודש הקודשים של ביטחון מדינת ישראל, לא מגרש משחקים לפרובוקציות. על התנהלות כזו לא ניתן לעבור לסדר היום!".

נזכיר כי אתמול הוא זימן את קצין הכנסת בעקבות התפרצותם, אותה כינה "אלימה וכוחנית". לדברי ביסמוט: "אותם גורמים שהזהירו מפני 'הימין שיעלה על הכנסת', הם אלה שמתנהלים היום בבריונות, בוולגריות ותוך ניסיון להפוך מוסד ריבוני לשטח הפקר, כולל ניסיונות חמורים לצילום מסמכים בוועדה שלא כדין".

גם בליכוד גינו את התפרצותם של חברי הכנסת מהאופוזיציה: הליכוד מגנה בתוקף את ההתפרצות האלימה וצילום המסמכים של חברי יש עתיד ללשכת יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט. הפאניקה ביש עתיד לנוכח ההתרסקות בסקרים מתחת לאחוז החסימה מוציאה אותם מכלל שליטה. גם לפרובוקציות פוליטיות שנועדו לה".

במפלגת יש עתיד פרסמו הודעה, בטרם אירוע הפריצה שבה נכתב: "מה שקורה עכשיו בחדרים האחוריים של ועדת חוץ וביטחון הוא פשוט מופרע לחלוטין. עסקנים חרדיים הקימו לעצמם ועדת חוץ וביטחון אלטרנטיבית וביחד עם ביסמוט ואופיר כץ יושבים ומפעילים לחץ כבד על יועמשית הועדה בשביל לדחוק בה להעביר שינויים שירצו את המפלגות החרדיות. זהו סחר-מכר על ביטחון מדינת ישראל בעידודו של נתניהו".