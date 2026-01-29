שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, הודיעה על הגדרת משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. שר החוץ גדעון סער בירך: "הגורם מספר אחד בהפצת טרור ובערעור היציבות האזורית נקרא עתה בשמו"

עכשיו זה רשמי: שרת החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קלאס, הודיעה כעת (חמישי) כי האיחוד מגדיר את משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. המהלך מגיע על רקע הדיכוי האלים והרצחני של המחאות באיראן בשבועות האחרונים.

"דיכוי ופגיעה באזרחים לא יכולה להישאר ללא תגובה" אמרה קאלאס. "נקטנו כעת בצעד מכריע והגדרו את משמרות המהפכה כארגון טרור. כל משטר שירצח אלפים מבני עמו – פועל לקידום הקץ שלו".

שר החוץ גדעון סער אמר בתגובה כי הוא "מברך על החלטת שרי החוץ של האיחוד האירופי להכריז על משמרות המהפכה של איראן כארגון טרור. ‏זו החלטה חשובה והיסטורית. ‏במשך שנים פעלה ישראל, ובשבועות האחרונים ביתר שאת, במאמץ להגיע לתוצאה זו".

לדבריו, "‏הגורם מספר אחד בהפצת טרור ובערעור היציבות האזורית נקרא עתה בשמו. ‏ההכרזה על משמרות המהפכה כארגון טרור תסכל ותהפוך לפלילית כל פעילות שלו באירופה. היא תפגע כלכלית בארגון שמרכז אחוז עצום מכלכלת המשטר האיראני והיא שולחת מסר חשוב לבני ובנות העם האיראני הנאבקים על חירותם. ‏מעל לכל – הלגיטימיות של המשטר הרצחני והדכאני הזה ספגה היום מהלומה אדירה".

מדובר בפגיעה משמעותית בארגון, שכלל אנשיו יוטלו כעת תחת רשימות מבוקשי טרור או שתאסר כניסתן למדינות האיחוד, בנוסף לפגיעה כלכלית עצומה במשטר. ההכרזה הרשמית מגיעה אחרי שבועות שבהן מספר מדינות – בהן צרפת, בלגיה וספרד – חסמו את ההחלטה, אך בימים האחרונים הן שינו את עמדתם ואמרו כי יתמכו במהלך.