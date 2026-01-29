עד ה-10 בפברואר: בית משפט השלום האריך היום בהסכמה את התנאים המגבילים על צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו

בית משפט השלום האריך היום (חמישי) בהסכמה את התנאים המגבילים על צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת במסגרת חקירת פרשת "הפגישה הלילית". ברוורמן יורחק מלשכת ראש הממשלה ולא יוכל לצאת מישראל עד 10 בפברואר.

תחילה המשטרה ביקשה שצו איסור היציאה מהארץ יוארך עד ה-18 לחודש, אך לבסוף הושגה פשרה.

עורך דינו של ברוורמן, ז׳ק חן, מחה על עניין עיכוב היציאה מהארץ וציין כי מינויו של ראש הסגל לשגריר בלונדון נחתם ב-9 בפברואר – והבהיר שהוא יכול לשוב תוך 12 שעות כשהמשטרה תבקש לחקר אותו, ואם לא הוא יהיה בהפרת תנאים. "אנחנו שולחים שגריר ללחוץ את ידו של מלך אנגליה, לחתום על כתב האמנה שלו – כשרשויות האכיפה דולקות אחריו".

אתמול ביקשה המשטרה להאריך את התנאים המגבילים שהוטלו על צחי ברוורמן בחקירת פרשת הפגישה הלילית. כחלק מההגבלות, מבקשת המשטרה לאסור על ברוורמן ליצור קשר גם עם שלושה אנשי שב"כ ששמם עלה במסגרת הפרשה. זאת בנוסף לאיסור יצירת קשר עם ראש הממשלה נתניהו, אלי פלדשטיין ויונתן אוריך ואיסור יצירה מהארץ.