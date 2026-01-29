רגע רגשי בין חן דריקס ויוסי עזרא, האקסים מחתונמי, מסעיר את הרשת בהצצה לפרק הקרוב של המירוץ למיליון. מה באמת קורה בינהם במירוץ? מוצאי שבת בקשת 12

חן דריקס ויוסי עזרא, האקסים מחתונה ממבט ראשון, ואחד הצמדים המדוברים בעונה החדשה של המירוץ למיליון, עומדים במרכז רגע טעון במיוחד שצפוי לשודר במוצאי שבת. בהצצה שפורסמה לקראת הפרק, נראה קטע רגשי בין השניים – שמתחילים להתקרב מחדש במהלך אחת המשימות.

צפו בהצצה לפרק של המירוץ – חן ויוסי מתקרבים

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (באדיבות קשת 12)

בהצצה לפרק, נשמעת חן אומרת ליוסי: "זה גורם לי להרגיש בטוחה ושאני לא לבד פה”.

הרגע הקצר, שמתרחש ברכב, בדרך למשימה, מציג קרבה מחודשת בין השניים ומעורר סקרנות גדולה לקראת הפרק.

מהחתונה לפרידה

דריקס ועזרא אינם זוג רגיל במירוץ: השניים מוכרים לצופים ככוכבי העונה השישית של חתונה ממבט ראשון, וריגשו רבים כשבחרו להמשיך יחד גם לאחר סיום התהליך. עם זאת, לאחר מספר חודשים, הודיעו על פרידה.

"הזוגיות מורכבת מכמה רבדים. משהו שם נהרס לנו, משהו בפן הזוגי נהרס. ניסינו להתגבר על זה ולדבר על זה – לא הצלחנו יחד", חן מספרת. ויוסי סיכם: "כל מיני ויכוחים, כל מיני קטנויות כאלה, שהיום אם אתה מסתכל על זה – הרוב היה שטויות".

חוזרים למסך – כצמד

מאז הפרידה, כל אחד מהם פתח בזוגיות חדשה שלא צלחה, והשניים חזרו לסטטוס של רווקים, אך שמרו על קשר חברי קרוב.

כעת, הם נפגשים שוב על המסך – לא כזוג, אלא כצמד במירוץ.

המירוץ למיליון – מוצאי שבת, בקשת 12.