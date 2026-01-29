יום אחרי ששר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י טען כי איראן "בקשר עם מדינות מתווכות שמנסות לנהל משא ומתן", כעת נחשף בניו יורק טיימס כי טהרן פנתה לדיפלומטיים בסעודיה, קטאר ומצרים וביקשו לסייע בחידוש המו"מ

האם איראן נבהלו מהאיומים? עיתון ה"ניו יורק טיימס" דיווח היום (חמישי) כי גורמים איראניים פנו בימים האחרונים לדיפלומטים בינלאומיים וביקשו מהם לסייע – זאת במטרה לחדש את המשא ומתן עם ארה"ב ולמנוע תקיפה צבאית באיראן.

על פי הדיווח, הגורמים האיראניים פנו לדיפלומטים בסעודיה, בקטאר ובמצרים. עם זאת, בשלב זה לא ידוע האם מדינות ערב פנו לארה"ב בנושא.

עוד באותו נושא התקיפה מתקרבת: איראן דחתה את הדרישות של טראמפ 23:01 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

הדיווח הנוכחי מגיע יום אחרי ששר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, טען כי לא היה בקשר עם סטיב וויטקוף, שליח הבית הלבן למזרח התיכון. לפי הדיווח ברשת ISNA, עראקצ'י ציין כי לא ביקש להיכנס למשא ומתן עם האמריקנים – אך טען כי "אנחנו בקשר עם מדינות מתווכות שמנסות לנהל משא ומתן".