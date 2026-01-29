שר האוצר לשעבר מנהל שיחות עם בני גנץ על הצטרפות למפלגה. כחלון דורש את המקום הראשון, בעוד גנץ מוכן לרדת למקום השני כדי להציל את המפלגה מהיעלמות

האם משה כחלון בדרך חזרה למרכז הבמה הפוליטית? מקורות פוליטיים מאשרים כי בימים האחרונים מתקיימים מגעים אינטנסיביים בין שר האוצר לשעבר לבין יו"ר כחול לבן, בני גנץ. על פי הדיווח בישראל היום, כחלון, שמחפש את דרכו חזרה לפוליטיקה, הציב דרישה חריגה: לקבל את המקומות הראשון והשני ברשימה עבורו ועבור אנשיו.

המצב הפוליטי של כחול לבן, שבמרבית הסקרים האחרונים אינה עוברת את אחוז החסימה, מוביל את גנץ לשקול ויתורים משמעותיים. למרות הקושי לוותר על הנהגת המפלגה, גנץ מוכן על פי הדיווח לרדת למקום השני ברשימה. עם זאת, דרישתו של כחלון להציב את גנץ רק במקום השלישי נותרה כרגע נקודת מחלוקת מרכזית.

עבור כחלון, החיבור מציע יתרונות כלכליים ולוגיסטיים משמעותיים, הכוללים יחידות מימון מפלגות בשווי של כ-16 מיליון שקלים ומטה פעיל. מנגד, גנץ מקווה כי שמו של כחלון, שזכור מהרפורמות החברתיות שהוביל, יסייע למפלגה לצלוח את אחוז החסימה ואולי אף להשאיר בשורותיה דמויות מפתח כמו חילי טרופר.

כחלון, שהקים בעבר את מפלגת "כולנו" וכיהן כשר אוצר משפיע, פרש מהחיים הפוליטיים בשנת 2020. מאז עלה שמו מספר פעמים בהקשר של חזרה למערכת, למרות העננה המשפטית שריחפה סביבו בפרשת "יונט קרדיט". כעת נראה כי התנאים הפוליטיים מבשילים לניסיון קאמבק מחודש, שעשוי לשנות את פני גוש המרכז-שמאל לקראת הבחירות הקרובות.