ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, פרסם היום (חמישי) סרטון תמיכה בעם האיראני, וקרא למנהיגים בעולם להשמיע את תמיכתם בעם הסובל באיראן.

בדבריו אמר בנט: "עכשיו כשהאינטרנט חזר באיראן, אנחנו כולנו יכולים לראות את מימדי הזוועות בעינינו. המשטר האיראני המרושע טובח בעשרות אלפים מבני עמו, אנשים חפים מפשע. בעולם מתוקן, המראות האלה היו צריכים להצית מחאה בכל מדינה ליברלית ומתוקנת.

אנשים בכל רחבי העולם היו יוצאים לרחובות, מפגינים בקמפוסים ומציפים את הרשתות החברתיות. אבל לא – דממה מוחלטת. הרוע משגשג כשאנשים טובים שותקים. לכן אני קורא למנהיגי העולם, לתקשורת ולאנשים בכל מקום: השמיעו קול עכשיו. אל תסיטו את המבט.

ובשם עם ישראל, אני רוצה לשלוח חיזוק לעם האיראני הגדול. האומץ והגבורה שלכם מעוררים השראה. אנחנו, העם היהודי, חייבים לכם, העם הפרסי, חוב היסטורי מאז שכורש הגדול אפשר לנו לבנות מחדש את עמנו בארץ ישראל. ועכשיו תורנו לעמוד לצדכם. אתם לא לבד".