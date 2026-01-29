בשורה משמעותית לכ-3,000 עובדי כפרי הנוער בישראל: הסכם קיבוצי חדש נחתם היום (ה') בין ההסתדרות, משרד החינוך ומשרד האוצר. ההסכם, שיהיה תקף לארבע שנים, נועד לשפר את תנאי העסקתם של העובדים ב-52 כפרי הנוער ברחבי הארץ, המטפלים בכ-13 אלף תלמידי פנימיות.
ההסכם החדש כולל שינויים משמעותיים במבנה השכר והטבות כלכליות:
תוספות שכר ומענקים:
-
לכלל העובדים תינתן תוספת של 500 שקלים לשכר הבסיס.
-
עובדים שהיו מוצמדים לעובדי הוראה (מדריכים ואימהות בית) יעברו למבנה שכר משופר שיעניק תוספת של 500–1,500 שקלים.
-
תוספת של 750 שקלים תינתן למדריכים המבצעים מטלות נוספות (נע"ת).
-
מענק שימור בגובה 8,000 שקלים יינתן למדריכים בעלי ותק של שלוש שנים, ומענק סיום עבודה בגובה 7,000 שקלים יינתן למסיימים 4–8 שנות עבודה.
במסגרת ההבנות, הוחלט על שמירה על יציבות תעסוקתית, כאשר לא יחול שינוי במדיניות הדיור ולא יהיו פיטורי עובדים, למעט מקרים חריגים שיוגדרו במנגנון ברור. לצד זאת, יוחל מודל העסקה חדש וקצוב בזמן למדריכים, שיאפשר התאמה טובה יותר לאתגרים המשתנים בכפרים.
שר החינוך יואב קיש בירך על המהלך וכינה אותו "תיקון היסטורי" המעניק הכרה ממלכתית ותגמול ראוי לצוותים החינוכיים. מ"מ יו"ר ההסתדרות, רועי יעקב, הוסיף כי ההסכם הוא אמירה חברתית מהותית כלפי מי שמהווים משענת רגשית לאלפי בני נוער.
סגן בכיר לממונה על השכר, אוהד אלקבץ, ציין כי המטרה הייתה לגבש הסכם מאוזן שיתמוך ברצף החינוכי, בעוד שיו"ר הסתדרות המעוף, עו"ד גיל בר-טל, הדגיש כי המהלך מסיר אפליות עבר ומחזק את הרווחה הכלכלית של העובדים. יקי דיכטנברג, יו"ר ועד העובדים, סיכם בהתרגשות: "סוף סוף ישנה הגדרה מערכתית וברורה לעשייה הברוכה של העובדים שנותנים שירות 24/7".
