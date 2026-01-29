חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 29.01.2026 / 16:33

אחרי שנים של מאבק, נחתם הסכם קיבוצי חדש שיעניק למדריכים ולאימהות הבית תוספות של מאות עד אלפי שקלים בשכר, לצד מענקי שימור מיוחדים ויציבות תעסוקתית

תגיות: כפר נוער, משכורת, משרד החינוך, תוספת שכר