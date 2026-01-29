איציק צדקה, בן העדה השומרונית, מפיח חיים בעברית העתיקה של החומש ומחבר אותה לרוק ישראלי ולמפגשים מרגשים עם דן תורן וג'קי לוי. בתוך הפרויקט "שירים עלי דשא", הוא יוצר גשר מוזיקלי נדיר בין מסורת עתיקה לתרבות עכשווית

איציק צדקה הוא יוצר שחי בין עולמות. כבן לעדה השומרונית, הוא שואב את השראתו מהתורה כדרך חיים ומשימור העברית העתיקה שבה דיברו בני ישראל. הפרויקט שלו, "שירים עלי דשא", נולד מתוך פסוק בשירת "האזינו" – "כִּשְׂעִירִם עֲלֵי דֶשֶׁא" – ומבטא את התקווה ששיריו יהיו כרוח המלטפת את הלבבות.

לאחר שיתופי פעולה עם אמנים בולטים כמו דן תורן ז"ל בשיר "מרלין" והעיתונאי ואיש התקשורת ג'קי לוי בסינגל "פן", פונה צדקה בשירו החדש "שאיפות" לאפיק חדש ומסקרן: שילוב בינה מלאכותית בעיצוב הקול ובעיבוד המוזיקלי.

זו אינה הפעם הראשונה שצדקה משתמש בטכנולוגיה – בשירים קודמים נעשה שימוש ב-AI ליצירת קליפים ועטיפות – אך הפעם הטכנולוגיה נכנסת אל תוך הצלילים עצמם. "ניגשתי לזה בסקפטיות גדולה מאוד", הוא מספר, "אבל משהו בחיבור בין הטכנולוגיה לרגש האנושי הפתיע אותי. פתאום השיר קיבל חיים שלא צפיתי".

השיר "שאיפות" נוגע בשאלה אוניברסלית וכואבת: מה המחיר של מימוש עצמי? צדקה בוחן את המתח העדין שבין הרצון "לפרוש כנפיים" לבין החשש לפרק את הקן המשפחתי.

מה אתה חושב על זה שה-AI משתלט על תעשיית המוזיקה?

"אם היה אפשר שזה ייעלם לגמרי, הייתי יותר משמח. אבל ברגע שזה ישנו, יש לזה גם את היתרונות שלו, אין מה לעשות, אי אפשר לעצור את הטכנולוגיה, אי אפשר לעצור את זה. וזה כלי שהוא גם פותח הזדמנות להמון המון אנשים", אומר צדקה.

"השיר נולד מתוך ההבנה שאי אפשר באמת לתת לאחרים אם אתה מכבה את האור הפנימי שלך", אומר צדקה בראיון לסרוגים, אך מדגיש את הקו האדום שלו: "אין הישג אישי שמצדיק פגיעה במשפחה. אם בדרך למימוש עצמי 'קילפתי' את הבית – מבחינתי הפסדתי".

"כאילו תמיד הנחתי על דרך המלך מה שנקרא, והמשפחה היא לפני הכל. אז השיר אומר שהקריירה מאוד חשובה ואני רוצה פסגות והכל, אבל זה יחכה תמיד אחרי המשפחה, חכו לי מחר. זה מה שזה בא לומר, שזאת אומרת אני מגביל את המחיר שאני מוכן לשלם למען הקריירה", מסכם צדקה.

הוא מספר ל"סרוגים" כי כתיבת השירים היא תחביב, ובחייו הוא בכלל משמש כסמנכ"ל מכירות. "בתור שומרוני אנחנו מחוברים לתורה, לעברית העתיקה, וזה כאילו ממש כמו לקרוא… את יודעת, כמו לראות סרט לא מתורגם, כאילו בשפת המקור, בלי דיבוב. ואנחנו מאוד קשורים למילים ולשפה, ואבא שלי עליו השלום מאוד דחף אותי לכיוון של הכתיבה. ותמיד הייתי כותב במקביל, וזה באמת הדרך שלי לרפא את הנפש".

עבור איציק, אין הפרדה אמיתית בין עולם המכירות לעולם השירים. כמרצה ומאמן מכירות, הוא טוען כי "המסר חייב להיות בנוי כמו שיר – פתיחה, אמצע וסוף". בשני המקרים מדובר בזיקוק מסרים וביכולת לתפוס את הקהל בזמן מוגבל מאוד.

סגירת מעגל: מעברית עתיקה לחדשנות

הפרויקט "שירים עלי דשא" ממשיך להוכיח כיצד מילים עמוקות ושפה עתיקה יכולות להשתלב בעולם המודרני בלי לאבד מהלב. צדקה, שבעבר שר את שיריו לחיילי מילואים שחשבו בטעות שמדובר בלהיטים של להקת משינה, מצא כעת את הדרך להשמיע את קולו הייחודי – של יוצר שומרוני המחובר לשורשיו – דרך האמצעים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר. "שאיפות" הוא שיר עדין ובוגר, יצירה שמצליחה לחבר בין עבר עתיק לעתיד מוזיקלי, ונשארת מטלטלת בשקט שלה.

עם עידוד מהיוצר מאיר גולדברג, איציק צדקה כבר מתכנן את הצעד הבא שלו: הוצאת ספר שירים. למרות הקריירה המצליחה כאיש מכירות, החלום הגדול שלו נשאר להתפרנס מהיצירה ולהמשיך לגעת באנשים דרך מילים עמוקות ומשמעותיות.