בצל איומי הנשיא טראמפ והיעדר הסכם, טהרן החלה להכשיר תחנות רכבת וחניונים תת-קרקעיים כמחסה. במקביל, ארדואן מנסה להוביל מאמץ דיפלומטי אחרון למניעת מלחמה

המתיחות בין וושינגטון לטהרן מגיעה לשיא חדש: ראש עיריית טהרן הודיע היום (חמישי) על הכשרת מקלטי מלחמה בחניונים ותחנות רכבת בבירה האיראנית, כחלק מההיערכות לאפשרות של תקיפה אמריקאית. הצעד מגיע לאחר הצהרותיו של הנשיא דונלד טראמפ, לפיהן אם איראן לא תגיע להסכם, היא תותקף בצורה קשה.

במקביל להכנות בעורף, הצבא האיראני הודיע על הצטיידות בכאלף כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) תוקפים. מומחים מעריכים כי איראן עשויה לנסות לשגר נחילי כטב"מים לעבר כוחות אמריקאיים באזור, ובראשם נושאת המטוסים "אברהם לינקולן", במטרה להציף את מערכות ההגנה האווירית ולייצר פגיעה תודעתית.

במישור המדיני, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן מנסה למנוע את העימות. על פי דיווחים בטורקיה, ארדואן הציע לטראמפ לקיים שיח ישיר בדרגים הגבוהים ביותר, כולל אפשרות לשיחת וידאו בין מנהיגי המדינות, בניסיון למצוא מוצא דיפלומטי. עם זאת, בטהרן נשמעים קולות מעורבים; בעוד יו"ר הפרלמנט קאליבאף הביע נכונות עקרונית למשא ומתן "כנה", בכירים אחרים במשרד החוץ האיראני טוענים כי הדיווחים על מו"מ הם "לוחמה פסיכולוגית" של ארה"ב.

גם בישראל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות. דווח כי בכירים ביטחוניים, וביניהם ראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר, ביקרו לאחרונה בוושינגטון לתיאומים דחופים. בעוד ארה"ב שוקלת תקיפות נגד יעדי טילים ובכירים במשטר, גורמים בישראל מעריכים כי תקיפות אוויריות לבדן לא יספיקו להפלת המשטר האיראני, וכי מדובר במהלך מורכב הדורש תכנון רב.