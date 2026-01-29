מיכל דלק שעמד ללא משאית בצד הדרך בצפון ירושלים הידרדר מגובה, פרץ את המעקה ונחת במרכז כביש נווה יעקב. בנס גדול נמנע אסון כבד בנתיב הנסיעה. צפו בתיעוד

WhatsApp Video 2026 01 29 At 15.49.48

אירוע חריג תועד היום (ה') בכביש נווה יעקב שבצפון ירושלים. מיכל דלק (צד אחורי של מיכלית), שעמד כשהוא מנותק ממשאית בשולי הכביש העליון, החל להידרדר מסיבה שאינה ברורה, פרץ את גדר ההפרדה וצנח מגובה ישירות אל מרכז הכביש המהיר שמתחתיו.

בסרטון שהופץ מהזירה נראה רגע הנפילה המבהיל, כאשר המכל העצום נוחת על הכביש בעוצמה רבה. רק בנס, כלי רכב שנסעו באותה שעה על הציר לא נפגעו מהמכל הכבד, שחסם את נתיבי הנסיעה.

בעקבות האירוע נחסם לתנועה ציר נווה יעקב לכיוון דרום, וכוחות משטרה הגיעו למקום כדי לנהל את התנועה ולהביא לפינוי המפגע מהכביש. נסיבות המקרה, וביניהן השאלה כיצד הושאר המכל ללא אבטחה מתאימה שתמנע הידרדרות כזו, נמצאות בבדיקה.