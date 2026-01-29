אישה כבת 40 נהרבה בתאונה שהתרחשה בין משאית לרכב בכביש 40 סמוך לצומת טללים, כשצוותי מד"א קבעו את מותה במקום. שני בני אדם נפצעו, בהם גבר כבן 40 במצב קשה

הקטל בכבישים: אישה כבת 40 נהרגה בתאונת דרכים שהתרחשה היום (חמישי) בין משאית לרכב פרטי בכביש 40, סמוך לצומת טללים. חובשים ופראמדיקים של מד"א קבעו את מותה במקום, לאחר שנאמר כי היא סבלה מחבלה רב מערכתית.

עוד נאמר כי שני בני אדם נפצעו בתאונה, בהם גבר כבן 40 במצב קשה שהיה מחוסר הכרה ועם חבלת ראש. נהג המשאית נפצע באורח קל. שני הפצועים קיבלו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ולאחר מכן פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

חובש מד"א אנס אל אעסם סיפר כי "ראינו רכב מרוסק ובתוכו נלכדה אישה כבת 40, מחוסרת הכרה עם חבלות קשות מאוד בגופה. תוך כדי פעולות החילוץ של לוחמי האש, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום. במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר בשנות ה-40 לחייו ששכב לצד הדרך, מחוסר הכרה עם חבלה קשה בראשו ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב. צוותי מד"א נוספים פינו לבי"ח את נהג המשאית שנפצע באורח קל".