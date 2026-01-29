יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר חושף בראיון נדיר את עמדתו בעד ועדת חקירה ממלכתית, את הנתק עם נתניהו, את חשבון הנפש שלו לאחר אסון ה-7 באוקטובר. צפו בהצצה

במוצ"ש הקרוב, מיד לאחר מהדורת החדשות, ישודר פרק מיוחד של "פגישה עם רוני קובן" בהשתתפות יולי אדלשטיין. בראיון פתוח ומפתיע, יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר של הכנסת (הליכוד) מתייחס לנתק בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו מאז הדחתו מתפקיד יו"ר הוועדה, לתמיכתו בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, לטעות שמייחס לעצמו בתפקודו לפני האסון – וגם לשיחה אישית נדירה על חייו הפרטיים.

צפו בהצצה מתוך "פגישה עם רוני קובן" עם יולי אדלשטיין:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . פגישה עם רוני קובן – יולי אדלשטיין (באדיבות כאן 11)

על ועדת חקירה: "הפרוטוקולים יפסיקו את הוויכוח המטופש"

אדלשטיין מביע תמיכה ברורה בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, ומציין כי יגיע אליה עם "תיק" המכיל פרוטוקולים חסויים.

"קודם כל צריך להבין, אין פה חוכמות. זה הפורום היחידי שאליו אני אבוא עם תיק, שמכיל את הפרוטוקולים של ועדת המשנה (לענייני) מודיעין, שירותים חשאיים ושו"ן (שבויים ונעדרים), של ועדת החוץ והביטחון, שחסויים ל-70 שנה. ואז יראו הרבה מאוד דברים. ובעיקר, הפרוטוקולים יפסיקו פעם אחת ולתמיד את הוויכוח המטופש הזה, אם הדרג המדיני יותר אשם או הדרג הביטחוני יותר אשם. כולם שרו במקהלה, תאמין לי, היית משלם הרבה כסף לקונצרט הזה."

בהמשך השיחה הוא מבהיר כי החשש היה דווקא מאיום צפוני. "כולם היו באחדות דעים. חד-משמעית", השיב בתשובה לשאלה אם כולם חשבו כי הבעיה תבוא מצפון ולא מהדרום.

חשבון נפש אישי: "יכול להיות שהייתי צריך להיות יותר אסרטיבי"

רוני קובן שואל את אדלשטיין אם חזר וקרא את הפרוטוקולים לאחר 7 באוקטובר, ואם מצא טעות משלו. "חד-משמעית, כן" השיב אדלשטיין.

אדלשטיין מסרב לפרט מחמת הסודיות, אך מוסיף: "אני לא איכנס לפרטים, כי כמו שאמרתי, זה חסוי ל-70 שנה, אבל אני אגיד לך ככה: דיברנו על אסרטיביות ואגרסיביות. מכיוון שאף פעם לא הייתי חלק מן האשליה לגבי החמאס המאולף, אז יכול להיות שהייתי צריך להיות פה יותר אסרטיבי מול כולם. ולא רק להבין את העובדה שקשה לקחת את העם למלחמה רק על סמך איזה משהו מודיעיני קטן."

הרקע הפוליטי: הדחה מוועדת החוץ והביטחון

אדלשטיין כיהן כיו"ר ועדת החוץ והביטחון בקדנציה הנוכחית. הוא עמד על דרישת סנקציות נגד ישיבות שלא יתגייסו במסגרת חוק הגיוס – דרישה שהחרדים התנגדו לה, ולכן החוק לא קודם. נתניהו הדיח אותו מהתפקיד ומינה במקומו את ח"כ בועז ביסמוט, שמקדם גרסה מקלה יותר כלפי הציבור החרדי.

הנתק עם ראש הממשלה והמעמד הלא-אהוד בליכוד מעוררים שאלות לגבי עתידו הפוליטי: האם יתמודד בפריימריז הקרובים, והאם ייכלל ברשימת הליכוד בבחירות הבאות.

שיחה אישית נדירה: הנישואים, פערי הגילאים והסכם הממון

בחלק מפתיע בראיון, אדלשטיין משוחח על חייו האישיים – נישואיו לאירינה נבזלין, בתו של המיליארדר ליאוניד נבזלין, פערי הגילאים ביניהם, נושא הכסף וההתעקשות שלו על הסכם ממון מלא.

הפרק ישודר במוצ"ש, מיד אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן BOX.