לקראת יום הולדתו של כדורגלן העבר והפרשן אלי אוחנה, אשתו עדי התארחה ברדיו 103FM ושיתפה בתחושותיה על המהפך הפוליטי שעברה מאז ה-7 באוקטובר: "אני התפכחתי, אצלו ביבי לא אשם"

ביום ראשון הקרוב יציין כוכב בית"ר ירושלים ונבחרת ישראל בעבר, אלי אוחנה, את יום הולדתו. לכבוד המאורע, עלו לשידור ברדיו 103FM אשתו עדי וחברו הקרוב יוסי מזרחי, לשיחה פתוחה שחשפה צדדים פחות מוכרים באישיותו של מי שנחשב לאחד מגדולי השחקנים בכל הזמנים.

עדי פתחה בברכות חמות לבעלה: "חיים שלי בלב, אני מאחלת לו שיחייך ויצחק, שימשיך לעשות את מה שהוא הכי אוהב ואת מה שהוא הכי טוב בו. כמו שהוא היה שחקן טריפל A הוא עכשיו טריפל A בתקשורת". היא תיארה את אוחנה כאיש משפחה מובהק שמעדיף את הקן הביתי על פני כל מקום אחר, וסיפרה כי הוא שקוע באקטואליה ובנעשה בקבוצתו האהובה לאורך כל שעות היום.



אולם, השיחה קיבלה תפנית מעניינת כאשר עדי התייחסה לשינוי האידיאולוגי שעברה בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר, ולפער שנפער בעקבות זאת בינה לבין בעלה. "אני הבנתי טוב מאוד שאלי צריך להתעורר, הוא ישן", אמרה בכנות. "אני הייתי בדעות של אלי, אבל ב-7 באוקטובר התפכחתי".

עדי הסבירה כי בעוד אצל אלי "ביבי לא אשם", היא רואה את הדברים אחרת לגמרי. "יש כל כך הרבה אשמים, לא ביבי. הוא לא ידע, הוא לא 15 שנה ראש ממשלה", אמרה בציניות על גישת בעלה והוסיפה: "כולם אשמים בעיניי, אבל אני תמיד משליכה את זה לעולם שלנו – אם הקבוצה כשלה, המאמן הולך".

לצד המחלוקות הפוליטיות, עלה לשידור גם יוסי מזרחי, שסיפר זיכרונות מעברם המשותף על המגרש ושיתף בסיפורים על המאמנים שלא אפשרו לאוחנה לחצות את קו חצי המגרש, מה שלא מנע ממנו להפוך לאגדה שהוא היום.