על רקע אפשרות לתקיפה צבאית באיראן: ממשל נשיא ארה"ב, טראמפ, מארח השבוע בוושינגטון בכירים במערכות הביטחון והמודיעין של ישראל וערב הסעודית, כך דווח היום (חמישי) ב"אקסיוס".

כזכור, טראמפ הורה על תגבור כוחות צבאיים במפרץ כהכנה לפעולה אפשרית, מה שהוביל לכוננות גבוהה בישראל ובמדינות נוספות באזור לקראת התפתחות צבאית.

במסגרת המגעים האינטנסיביים, ראש אמ"ן, האלוף שלומי בינדר, קיים פגישות עם בכירים בפנטגון, ב-CIA ובבית הלבן. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי המשלחת הישראלית הגיעה לבירה האמריקנית כדי לחלוק מודיעין על מטרות אפשריות בתוך איראן, בהתאם לבקשת הממשל האמריקני לקבלת מידע ספציפי.

לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", מספר ממשלות במזרח התיכון מנסות בימים אלה לדחוף את ארצות הברית ואיראן לשיחות דיפלומטיות במטרה למנוע עימות צבאי אפשרי, אך המאמצים נכשלים בעוד שני הצדדים מתבצרים בעמדותיהם. הדחיפות הדיפלומטית גוברת כעת, לאחר שארה"ב העבירה כוחות אש משמעותיים לאזור והנשיא טראמפ משמיע איומים חדשים לתקוף את איראן אם לא יושג הסכם.