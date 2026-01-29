פרשנית חדשות 12 סיון כהן, התייחסה להלוויתו של רן גואילי ואמרה: "ממתי מוחאים כפיים בהלוויה? כנראה שמעכשיו"

פרשנית חדשות 12 סיון כהן, פתחה היום (חמישי) בנאום ברדיו 103fm, והתייחסה למחיאות הכפיים בהלווית רן גואילי ז"ל: "ממתי מוחאים כפיים בהלוויה? כנראה שמעכשיו. ב-845 הימים האחרונים נכתבת היסטוריה חדשה במדינת ישראל וגם הלוויתו של החטוף האחרון, מגן קיבוץ עלומים הגיבור רן גווילי יהי זכרו ברוך היא פרק נוסף באירוע הזה".

עוד היא אמרה: ‏"אין חטופים בעזה מאז שנת 2014 ויסלחו לי כולם, זו לא סיבה למסיבה. זו סגירת מעגל וזמן מצוין להפסיק לטייח ולהתחיל לבדוק כבר, להפוך כל אבן בניסיון להבין איך קרה לנו כאן האסון הגדול ביותר מאז השואה. לזכור ולא לשכוח׳ הוא המסר המרכזי בהנצחת השואה, אבל נדמה שכשמדובר בזוועות ה-7.10 עושים הכל כדי שנשכח. מיתוג מחדש על תקומה, ריקודי מה יפית ואיסור על חמיצות, ‏אבל אסור לנו, אסור לנו לרגע לשכוח ש 1,195 אנשים נרצחו באכזריות בלתי נתפסת באותה שבת".

עוד היא הוסיפה: ‏"251 נחטפו אל מול מצלמות החמאס לעזה. ילדים, קשישים, תינוק בן 9 חודשים אותו ניסו לקרוע מידי אימו שירי. זמן לא רב אחרי הם רצחו אותו, את כפיר, את אריאל בן ה 3 ואת אמא שירי רק כי הם יהודים. האבא ירדן הם התעללו בשבי. במשך 7 שעות הם כבשו את ניר עוז ועשו בקיבוץ הזה כרצונם. ערפו ראשים, כרתו איברים, אנסו נשים אל מול משפחתם.

עוד באותו נושא אייל ברקוביץ': "מאז אני לא מסוגל לראות אותו" 13:18 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

24 שעות לקח לצבא להשיג שליטה חזרה על כפר עזה. 20 שעות בבארי. צבא הגנה לישראל. המדהים שבצבאות העולם. איפה הוא היה? שבוי בקונספציה? מה זה בדיוק אומר? ולמה האחראים למחדל הגדול ביותר שידענו לא יושבים מאחורי סורג ובריח? לא נחקור? לא נהפוך כל אבן? זה יקרה שוב. אל תגידו לא ידענו".