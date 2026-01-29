מוטק'ה בלוי, עסקן חרדי ואיש סיעת 'דגל התורה' אמר בריאיון לרדיו קול ברמה: "יש בליכוד נבלות, ובציונות הדתית חזירים"

מרדכי (מוטק'ה) בלוי, עסקן חרדי ואיש סיעת 'דגל התורה' שבתוך מפלגת יהדות התורה, התראיין היום (חמישי) לרדיו 'קול ברמה' והשמיע אמירות קשות נגד שותפיו בקואליציה, מפלגות הליכוד והציונות הדתית.

בהתייחסו לחוק הגיוס של ח"כ בועז ביסמוט טען בלוי: "מבחינת הח"כים החרדים – בנתונים הקיימים, בקושי הנוראי בזמן מלחמה כשיש הותר לפרסום, הם עשו את המקסימום. וכשיש בליכוד נבלות, וחזירים בציונות הדתית". עוד טען שסמוטריץ' מאיים שבלי תקציב ילך לבחירות: "מה, הוא יעבור את אחוז החסימה?".

כזכור, מוקדם יותר השבוע היה משבר פוליטי סביב העברת התקציב. המשבר התחיל ביום שני השבוע, כאשר יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ החליט לדחות את ההצבעות שתוכננו לאותו יום לאחר שטרם הגיעו להסכמה עם המפלגות החרדיות לגבי חוק הגיוס, זאת ללא תיאום עם מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר סמוטריץ'. בתגובה סמוטריץ' איים שהתקציב לא יעבור בכלל ושהכנסת תפוזר, ודרש מהחרדים לנתק בין חוק הגיוס של ח"כ ביסמוט לבין העברת התקציב. ראש הממשלה נתניהו נפגש עם כל הצדדים ולחץ עליהם להגיע להסכמות, לפחות עד להעברת התקציב בקריאה ראשונה, דבר שקרה מאוחר בלילה אתמול.

חברי הכנסת של דגל התורה הצביעו בעד העברת התקציב בקריאה ראשונה, זאת לאחר ששוחחו עם מנהיגם הרוחני הרב לנדו.