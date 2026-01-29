הפקת האירוויזיון הכריזה על סיבוב הופעות בינלאומי עם הכוכבים הגדולים של התחרות, אך הנציגים הישראלים כמו עדן גולן, יובל רפאל ונועה קירל נותרו מחוץ לרשימה. מי שכן תככב על הבמה היא אלסנדרה הנורבגית, מי שהייתה חברתה הקרובה של קירל – וכיום כנראה שכבר לא

נראה שהמתח הפוליטי סביב השתתפות ישראל באירוויזיון מסרב לדעוך, והפעם זה מגיע לזירה הבמה: הפקת האירוויזיון הרשמית חשפה את רשימת האמנים שייקחו חלק בסיבוב ההופעות העולמי של המותג, והתוצאה צורמת לאוזן הישראלית. למרות ההצלחה הכבירה של נועה קירל (מקום 3) של עדן גולן (מקום 5), ויובל רפאל (מקום 2) אף נציג ישראלי לא נכלל בנבחרת.

החברה שהפכה לזרה

הדרמה האמיתית מאחורי הקלעים נוגעת לשם הבולט ביותר ברשימה: אלסנדרה שייצגה את נורבגיה לפני 3 שנים. כזכור, במהלך אירוויזיון 2023 בליברפול, קירל ואלסנדרה היו בלתי נפרדות, העלו סרטוני טיקטוק משותפים והפגינו חברות קרובה שתועדה גם בכלי תקשורת באירופה.

אלא שמאז ה-7 באוקטובר, "החברות" הזו התנפצה. אלסנדרה פרסמה התבטאויות פרו פלסטיניות בעקבות המלחמה, נקטה קו ביקורתי כלפי ישראל, ואף פרשה מהגשת הניקוד הנורבגי השנה ברגע האחרון כאות מחאה. כעת, כשהיא נבחרה להוביל את סיבוב ההופעות היוקרתי בזמן שקירל נותרה בחוץ, וגם הנציגות של השנים האחרונות (עדן גולן יובל רפאל), נראה כאילו ההפקה עשתה זאת בכוונה.

ייתכן כי ההחלטה לא ללכת על כוכב אירוויזיון ישראלי, ויש לא מעט (דנה אינטרנשיונל, יזהר כהן, נטע ברזילי), נבעה בעיקר משיקולי אבטחה ומהחשש לבעיות ביטחוניות. עדיין, את המעריצים הישראלים זה כנראה יבאס.

מי כן יופיע על הבמה?

לצד אלסנדרה, סיבוב ההופעות שיתרחש בקיץ הקרוב בחודש יוני, יכלול שורה של שמות מוכרים מהיסטוריית התחרות:

הלנה פאפאריזו (זוכת 2005, יוון)

ג'וני לוגן (מלך האירוויזיון, אירלנד)

ורקה סרדוצ'קה (אוקראינה)

לורדי (פינלנד)

קטרינה (אנגליה)

גיא סבסטיאן (אוסטרליה)

מבחינה מקצועית אין ספק שנועה קירל, עדן גולן ויובל רפאל – ראויות כולן לככב בסיבוב הופעות בינלאומי מסוג זה. האם התוכנייה תשתנה? בסרטון הקידום של סיבוב ההופעות נאמר כי גם כוכבי אירוויזיון 2026 ישתתפו בהן, אז אולי עוד יש סיכוי לנועם בתן להשתחל לרשימה הזו.