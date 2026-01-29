כריש ממין נדיר, שש-זים אפור, נסחף לחוף בנתניה לראשונה מאז 2012 – ונעלם חזרה לים. ברשות הטבע והגנים מסבירים מה עומד מאחורי המקרה החריג

אירוע חריג במיוחד התרחש הבוקר (חמישי) בחוף שושנת העמקים שבנתניה: גופת כריש ממין נדיר, שש-זים אפור, נשטפה אל קו החוף, אך נעלמה זמן קצר לאחר מכן כאשר הים סחף אותה חזרה למעמקים.

הדיווח הגיע למוקד רשות הטבע והגנים מאורי יוסף, מטייל ואוהב טבע, שנתקל במחזה הלא שגרתי במהלך הליכה על החוף. יוסף תיעד את הכריש ופנה מיד למוקד, שהזעיק פקחים למקום. עם הגעתם, התברר כי הגופה כבר איננה – ככל הנראה נסחפה חזרה אל הים.

"כבר שקיבלתי את התמונות – הבנתי שמדובר במין נדיר"

"כבר שקיבלתי את התמונות מאורי המדווח הבנתי שמדובר במין של כריש נדיר", מסביר גיא לויאן, סגן מנהל היחידה הימית ברשות הטבע והגנים. "שלחנו את התמונה למומחים בעמותת הכרישים בישראל, שזיהו אותו כשש-זים אפור. כשהגענו לנקודה, חיפשנו את הגופה – ללא הועיל."

מהו שש-זים אפור?

ד"ר עדי ברש, מנהלת מדעית בעמותת הכרישים בישראל: "נדיר לראות שש-זים בחופינו כיוון שמין זה חי בעומקים גדולים של מאות מטרים ובארץ נתקלים בו רק בדיג העמוק. שש-זים אפור מגיע לאורך מרבי של 6 מטרים, צבעו אפור חום, ועיניו ירוקות וגדולות יחסית כיאות למין עמוק. המאפיין הבולט ביותר של מין זה הוא העדר סנפיר גב בולט כמו לרוב הכרישים וזאת משום שלשש-זים סנפיר גב יחיד והוא ממוקם בחלק האחורי של הגוף קרוב לזנב. לעומת רובם המוחלט של הכרישים לשש-זים שישה פתחי זימים (ולא חמישה) ומכאן שמו."

נדידות בין עומק לפני השטח

"כרישים מהמין ידועים בנדידות אנכיות יומיות, יורדים למים עמוקים ביום ועולים חזרה בלילה כשעומק השהייה ביום משתנה לפי גודל הכריש ולפי הזוויג (זכר או נקבה). על פי איסוף התצפיות בעמותה, הפעם האחרונה שנסחף כריש כזה לחוף הייתה בשנת 2012."

אינם בסכנת הכחדה – אך חשוב לדווח

בזכות העומק הרב שבו הם חיים בים התיכון, כרישים מהמין שש-זים אפור אינם חשופים יחסית לאיומים, והם אינם מוגדרים כיום בסיכון.

ברשות הטבע והגנים מבקשים להזכיר כי במקרה של מפגש עם חיית בר פצועה או במצוקה – יש לפנות למוקד רט"ג בטלפון 3639*.