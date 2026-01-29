האירוע השנתי, המציין מסורת ארוכת שנים בעיר שבה גדל והתחנך הקומיקאי האהוב, יתקיים בין 2 ל-4 במרץ 2026 בראשון לציון ויציע תמהיל של מופעי מקור, סטנד-אפ ומחוות נוסטלגיות

פסטיבל הקומדיה וההומור ע"ש ספי ריבלין ייערך זו השנה ה-12, בראשון לציון, בין התאריכים 2–4 במרץ 2026. הפסטיבל, הנושא את שמו של אחד מגדולי הקומיקאים הישראלים ובן העיר, מביא מדי שנה שילוב של הומור, בידור ונוסטלגיה, עם דגש על יצירה מקורית ובמות לכישרונות חדשים.

בשלושת ימי האירוע יוצגו מופעים מגוונים, בהם הפקות מיוחדות לפסטיבל ומפגשים חד-פעמיים של אמנים וקומיקאים מובילים.

מחווה לדורות הבידור הישראלי

במרכז הפסטיבל – הפקת המקור "צעירים חסרי מנוח", הצדעה לגדולי הבידור הישראלי. המופע מאגד אמנים ותיקים ואהובים: רבקה מיכאלי, שלומית אהרון, נתן דטנר, מתי סרי, אלון אופיר, דורי בן זאב ויעקב בודו. האחים אסנר ינהלו מוזיקלית, יעריכו וינחו את הערב – שילוב של קטעי הומור ושירה שתרמו לעיצוב התרבות הישראלית. ערב מרגש מלא נוסטלגיה וכבוד ליצירה הקומית.

מגוון מופעי סטנד-אפ ובידור

בין המופעים הבולטים:

טל ראשון , בן העיר, במופע סטנד-אפ עם הומור חד וזווית מקורית המחברת בין היומיום לחשיבה אישית עמוקה.

, בן העיר, במופע סטנד-אפ עם הומור חד וזווית מקורית המחברת בין היומיום לחשיבה אישית עמוקה. "מה כבר עשיתי?" – אורי ברוייר מארח את מלכות הדראג ציונה פטריוט ו טלולה בונט , במופע נוצץ ומצחיק עם מערכונים, סטנד-אפ וקטעי דראג במחווה לדיוות כמו ירדנה ארזי, ריטה, מרגול ודנה אינטרנשיונל.

– מארח את מלכות הדראג ו , במופע נוצץ ומצחיק עם מערכונים, סטנד-אפ וקטעי דראג במחווה לדיוות כמו ירדנה ארזי, ריטה, מרגול ודנה אינטרנשיונל. מיקי קם ב"מיקי כאן" – תוכנית בידור חדשה עם אורחים אודיה קורן ו אלון עדר . מיקי מדברת בלי פילטרים על גיל, אהבה, זוגיות וילדים – ערב חם, מצחיק ומלא אמת.

ב"מיקי כאן" – תוכנית בידור חדשה עם אורחים ו . מיקי מדברת בלי פילטרים על גיל, אהבה, זוגיות וילדים – ערב חם, מצחיק ומלא אמת. עפר שכטר ב"עבר. הווה. עתיד." – סיפורים צבעוניים וכנים על חייו כרווק מושבע והילד הרע של התעשייה.

ב"עבר. הווה. עתיד." – סיפורים צבעוניים וכנים על חייו כרווק מושבע והילד הרע של התעשייה. יאיר ניצני ו דני בסן במופע קומי-מוזיקלי עם אורח דני סנדרסון , כולל שירים כמו "דרכנו", "האשם תמיד", "שיר המנגל" ו"חצבים פורחים".

ו במופע קומי-מוזיקלי עם אורח , כולל שירים כמו "דרכנו", "האשם תמיד", "שיר המנגל" ו"חצבים פורחים". ליאור כלפון בהרצאת סטנד-אפ חווייתית על שפת גוף ותקשורת לא מילולית.

טיפוח הדור הבא

כמדי שנה, תתקיים תחרות המונולוג הקומי בהשתתפות תלמידי מגמות תיאטרון מבתי הספר "רביבים" ו"אמירים" בראשון לציון, לצד סטודנטים מבתי ספר למשחק ברחבי הארץ. הצוות השופטים בראשות משה קפטן, מנהל תיאטרון חיפה. לזוכה – מלגת לימודים כספית ע"ש ספי ריבלין, שתוענק על ידי ראש העירייה רז קינסטליך ונציגי משפחת ריבלין.

רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון: "פסטיבל הקומדיה וההומור ע״ש ספי ריבלין מצליח לחבר בין מורשת מפוארת של הומור ישראלי ליצירה עכשווית ובכך מייצר שיח תרבותי חי ורלוונטי. מעבר לחגיגה הבימתית, הפסטיבל מהווה פלטפורמה משמעותית לטיפוח דור העתיד של הקומיקאים והיוצרים בישראל, באמצעות יצירה מקורית, תחרויות ובמות שמאפשרות לכישרונות צעירים לצמוח ולהישמע. מורשתו של ספי ריבלין, תושב העיר, היא שילוב של צחוק שיש בו חוכמה, אנושיות ואהבת אדם – ממשיכה להדהד כאן בכל במה ובכל מופע, ואנו גאים להציב את ראשון לציון בלב העשייה והפיתוח של התרבות הקומית בישראל."

הפסטיבל מתקיים ביוזמת היכל התרבות מאיר ניצן ומשמש במה חשובה להתחדשות הקומדיה הישראלית.