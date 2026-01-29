פעיל מחאת השמאל אל"מ במיל' שמי עטר, התחייב ברדיו גלי ישראל: אם זה קורה – אני אצביע לנתניהו. עוד הוא הציב תנאי נוסף לעסקה: אם זה לא קורה – אתם מצביעים לאחת ממפלגות האופוזיציה

פעילי מחאת השמאל משיקים קמפיין "נתניהו בוגד" נגד רה"מ, מארגן הכנס, אל"מ במיל' שמי עטר, התראיין היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל', ואמר: "אני חושב שנתניהו בגד במדינה – להעסיק שלושה מרגלים אצלו בלשכה, בעיניי הוא בוגד".

פליישמן שאל אותו: "מה עושים עם בוגד?", עטר: "מדיחים אותו" פליישמן: "אני יודע שתולים בוגדים בכיכר". עטר: "מתי בפעם האחרונה תלו בוגד? בוגד צריך לעמוד לדין ובית המשפט יגזור את דינו". בוסי: "מה נתניהו עשה?"

עטר: "לא יודע על איזה סעיף. אני יודע שבעיני רוב הציבור נתניהו בגד במדינת ישראל בהרבה מאוד מובנים", פליישמן: "אם כך, הוא יפסיד בבחירות? כי בסקרים הוא עדיין מוביל", עטר: "הוא לא יקיים בחירות דמוקרטיות. הוא מסוגל לפתוח במלחמה כדי למנוע זאת".

פליישמן: "אני מוכן לעשות איתך הסכם: אם אין בחירות אני מצביע לכל מפלגה לבחירתך, אבל אם יש בחירות – אתה מצביע נתניהו" עטר: "יאללה, אחלה. יותר מזה – אם יש בחירות והוא זוכה, אנחנו מקבלים את התוצאה"

פליישמן: "אתה תצביע לבוגד?", עטר: "מה לעשות, הסכמים חייבים לכבד ואם בסוף אני מקבל מכם 2 קולות לגוש שלי, עשיתי עסקה טובה", בוסי: "אבל 'לא יהיו בחירות'", עטר: "איי איי איי, עבדתם עליי".