בבקשה נטען כי אין לבית המשפט סמכות לחייב את ראש הממשלה לפטר שר מכהן, וכי הוצאת צו על תנאי ללא דיון תהווה תקדים חריג

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיש היום (חמישי) בקשה לבית המשפט העליון באמצעות בא כוחו, עו"ד דוד פטר, ובה ביקש להימנע מהוצאת צו על תנאי ללא קיום דיון.

בבקשה נטען כי העתירות המבקשות להביא להדחת השר נעדרות עילה משפטית וסמכות, וכי על פי הדין הקיים בית המשפט אינו מוסמך לחייב את ראש הממשלה לפטר שר מכהן, בוודאי בהיעדר כתב אישום או פגם בכשירות הכהונה.

עוד צוין כי הוצאת צו שיפוטי להדחת שר מכהן תהווה תקדים חריג ומסוכן, שלטענת המבקשים אינו קיים בדמוקרטיות מוכרות, וכי מדובר בפגיעה בדמוקרטיה הייצוגית ובריבונות הבוחר.

עו"ד פטר הדגיש בבקשה כי מטעם השר הוגשה תגובה מקדמית מקיפה, שהתייחסה לכלל הטענות בעתירות, ולדבריו אף הצביעה על הטעיות מצד הייעוץ המשפטי לממשלה.

בסיכום הבקשה מבוקש מבית המשפט לדחות את העתירות על הסף ולהימנע משקילת הוצאת צו על תנאי, תוך טענה כי הוצאת צו ללא דיון תיחשב למחטף משפטי חסר תקדים.