בתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק הגיעה היום לתת עדות במשטרה בעקבות התקיפה נגד אביה בכנס התנועה לאיכות השלטון

בעקבות התקרית שאירעה אמש (רביעי) בסיום הקונגרס הליברלי הראשון של התנועה לאיכות השלטון, במהלכה מרדכי דוד ופעילי ימין נוספים חסמו את מכוניתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט אהרן ברק, בתו הגיעה היום לתת עדות במשטרה בשם אביה.

התנועה לאיכות השלטון הגישה אתמול בלילה תלונה במשטרה מיד לאחר האירוע, ודורשת חקירה מלאה והעמדה לדין של כל המעורבים.

לדברי התנועה: "מדובר באירוע חמור של הטרדה, הפרת סדר ציבורי והצקה כלפי מי שהקדיש את חייו להגנה על הדמוקרטיה ושלטון החוק בישראל".

גם ח"כ גלעד קריב שלח מכתב למפכ"ל בו כתב בין השאר: "מרדכי דוד ורועי סטאר זוכים לחיבוק חם מצד שורת פוליטיקאים בכירים ובהם גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ושר המשפטים יריב לוין. לנוכח אירועי הימים והשבועות האחרונים אבקשך להורות על פעולת אכיפה תקיפה מול גורמים אלו ועל העצמת הפעילות המודיעינית ביחס לכוונותיהם".