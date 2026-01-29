בליכוד תקפו היום (חמישי) בחריפות את הסרטונים שפרסמו יו"ר מפלגת כחול לבן בני גנץ ויו"ר מפלגת 'ישר' גדי איזנקוט נגד העברת התקציב: "סרטונים מזעזעים בעלי סממנים אנטישמיים, מזכירים את ההשמצות על היהודים בתקופות האפלות ביותר בתולדותינו".
ההודעה המלאה: "תנועת הליכוד מגנה בחריפות את הסרטונים המזעזעים בעלי הסממנים האנטישמיים שפורסמו על ידי גדי איזנקוט ובני גנץ, שמציגים את החרדים כרודפי בצע ומקבלי שוחד. סרטונים אלה מזכירים את ההשמצות על היהודים בתקופות האפלות ביותר בתולדותינו. הליכוד קורא לאיזנקוט וגנץ להסיר מיד את התוכן המבזה הזה מהרשת"
תקציב תמורת השתמטות. pic.twitter.com/mCIhMumGC4
— Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) January 28, 2026
גבלס והבצל
התנהלות העסקנים החרדים היא המבוא לאנטישמיות לכלל היהודים בשל רדיפת בצע ושליטה במערכות תוך יצירת חוקים להם וחוקים לנו14:13 29.01.2026
