המשטרה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט הצהרת תובע נגד 11 חשודים המעורבים בפרשה הביטחונית בדרום, שבמרכזה חשד להברחת סחורות מישראל לרצועת עזה. על פי הודעת המשטרה, בשבוע הבא צפויים להיות מוגשים כתבי אישום נגד חלק מהמעורבים בפרשה.

במקביל, כאן חדשות וכלי תקשורת נוספים הגישו בקשה לבית המשפט להסיר את צו איסור הפרסום ולאפשר פרסום מלא של פרטי הפרשה. בדיון שהתקיים היום בעניין הבקשה, שמע בית המשפט את טענות הצדדים.

בשלב זה, יתר פרטי החקירה והחשדות אסורים בפרסום מכוח צו איסור פרסום שהוטל על התיק. השופט יניב בן הרוש הודיע כי החלטתו בבקשה תפורסם בהמשך.