נשיא טורקיה ארדואן הציע לנשיא טראמפ לקיים פגישה משולשת, עם נשיא איראן פזשכיאן, כחלק מהמאמץ הטורקי בניסיון למנוע את התמוטטות המשטר בטהראן

במה שנראה כניסיון נוסף של טורקיה למנוע תקיפה באיראן, ארדואן שוחח פעם נוספת עם נשיא ארצות הברית טראמפ, וניסה לשכנע אותו לקיים פסגה משולשת עם האיראנים.

על פי הדיווחים בחדשות הטורקיות, בשיחתם הטלפונית האחרונה, הפציר ארדואן בנשיא טראמפ, בניסיון לשכנע אותו לקיים פגישה משולשת, טורקית-אמריקאית-איראנית. בה על פי הדיווח הציע ארדואן שטראמפ ונשיא איראן יפגשו בעצמם באנקרה.

בנוסף, הציע ארדואן את החלופה לקיים פגישה צבאית תלת ראשית בין הצדדים, לאחר שהצעתו להפגיש את הנשיא טראמפ ונשיא איראן פזשכיאן, ככל הנראה לא התקבלה.

על פי הידיעות הטורקית, טראמפ לא ביטל את ההצעה מכל וכל, אך נראה כי בסופו של דבר ההצעה לא התגבשה, במיוחד על רקע הסירוב האיראני לקווי המינימום להסכם, ביניהם מסירת כלל האורניום המועשר במדינה, פירוק תשתיות הגרעין, צמצום מלאי הטילים ארוכי הטווח ועצירת מימון ארגוני הטרור באזור.