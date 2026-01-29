לאחר שהכניסות הראשיות לשכם נפתחו ללא בידוק בצה"ל הגיבו היום (חמישי) לסרוגים: "השינוי התבצע בהתאם להערכת המצב המבצעית בשטח, בין היתר, לצורך הקלה בתנועת תושבי הגזרה על הצירים המרכזיים במרחב".
מתחילת המלחמה סגר צה"ל את שתי היציאות הראשיות משכם הקרובות לחטמ"ר שומרון. היציאות בכיכר החטיבה בצומת המטווחים. לאחר כמה חודשים פתח צה"ל באופן חלקי את צומת המטווחים לתנועת ערבי שכם. שני לוחמי צה"ל אליה הלל ודייגו הרסאג', נרצחו בפיגוע דריסה באזור לאחר הפתיחה החלקית. בימים האחרונים תושבים מהאזור דיווחו כי צה"ל הסיר את הבידוק, וכעת ערבי יו"ש יכולים לצאת ולהיכנס חופשי לעיר.
מצה"ל נמסר לסרוגים: "ההחלטות בדבר סגירת מחסומים, פתיחתם ופריסת כוחות צה״ל בהם בגזרת יהודה ושומרון מתקבלות בהתאם להערכת המצב המבצעית. ההחלטות מתקבלות תוך איזון בין הצרכים הביטחוניים לבין החובה לאפשר תנועה במרחב. השינוי התבצע בהתאם להערכת המצב המבצעית בשטח, בין היתר, לצורך הקלה בתנועת תושבי הגזרה על הצירים המרכזיים במרחב".
