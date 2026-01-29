ניצב בדימוס עמי אשד, לשעבר מפקד מחוז תל אביב במשטרת ישראל, נשא היום (חמישי) דברים בקונגרס הליברלי הראשון שהתקיים באקספו תל אביב, במסגרת מיזם "חוקה למולדת" של התנועה לאיכות השלטון. בדבריו הציג ביקורת חריפה על מצבה של המשטרה ועל אופן ניהולה בשנים האחרונות.
אשד אמר כי אמון הציבור במשטרה נשען על ההפרדה בין אכיפת חוק לבין שיקולים פוליטיים. לדבריו, "ברגע שהציבור יחשוש שהיד המושטת להגן עליו היא למעשה יד מכוונת פוליטית, האמון הזה יישבר. וכשהמשטרה תאבד את הליבה הערכית והמקצועית שלה, היא תאבד את האזרח".
לדבריו, תהליכי שחיקה אינם מתרחשים ביום אחד. "משטרה לא נופלת ביום אחד, וגם מדינות לא נופלות ביום אחד, אלא בתהליך איטי וסדור", אמר, ותיאר רצף של צעדים שלטענתו הובילו להיחלשות המשטרה ולהעמקת הפוליטיזציה בתוכה.
אשד התייחס לשורת אירועים מהשנים האחרונות, בהם פרישת חוקרים בכירים, התערבות במדיניות פיזור הפגנות, פיטוריו מתפקיד מפקד מחוז תל אביב, מינויים בצמרת המשטרה והחלפת מפקדים. לדבריו, כל אחד מהצעדים הללו נתפס בזמנו כנקודתי, אך במצטבר יצר תהליך רחב היקף.
עוד טען כי העיסוק הציבורי במהפכה המשטרית האפיל, לדבריו, על תהליך מקביל שעובר על המשטרה. "מה שהתחיל כהתוויית מדיניות לגיטימית לכאורה, הופך למסרים פוליטיים", אמר. לטענתו, המשטרה עוברת תהליך של פירוק ובנייה מחדש, תוך סטייה מתפקידה כגוף אוכף חוק ניטרלי.
בדבריו התייחס אשד גם להבדלים באכיפה בין אזורים ואירועים שונים, וטען כי עקרונות יסוד כמו שלטון החוק, אכיפה שוויונית וציות להחלטות בתי המשפט נשחקים. הוא הביע ביקורת על תפקוד הנהגת המשטרה והמפכ"ל, ואמר כי שתיקת הדרג הבכיר מול צעדי השר הממונה אינה משקפת נייטרליות אלא שותפות.
בסיום דבריו פנה אשד לבכירי המשטרה וקרא להם לגלות אחריות פיקודית. "יבוא יום ותצטרכו להסביר את הימים האלה", אמר, והוסיף כי הוא מאמין שיבוא מועד שבו, לדבריו, "דגל הדמוקרטיה יונף מחדש מעל בניין המטה הארצי".
מיקי
היכן שטמונים קפלניסטים פרוגרסיביים חורשי רעת המדינה ונצחון החמאס האובייקטיביות היא לנפות אותם. deep state הוא הוא הסכנה הקיומית.13:37 29.01.2026
טובה
אשד השמאלן —שעודד הפגנות קפלן אבל הוקיע הפגנות חרדים לא יכול להביע דעתו זה בדיוק מה שביצע ואגב —-הפוליטיזציה במשטרה התחילה כשבחרו פעם אחרי פעם בשמאלנים13:37 29.01.2026
