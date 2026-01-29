האם הממשל בדמשק "מוכר" את דרום המדינה לישראל, או שמא האופוזיציה והמיעוטים הם אלו שחברו ליחידה 504 של אמ"ן? זו השאלה שעמדה במוקד התוכנית "הכיוון הנגדי" (אל-איתג'אה אל-מועאכס), בהנחיית ד"ר פייסל אל-קאסם.
הקלטות של "איברהים התימני"
במהלך התוכנית, הפתיע אל-קאסם כשטען כי לידיו הגיעו הקלטות רגישות של קצין מיחידת המודיעין הישראלית 504, המכונה "איברהים" (שמוצאו כביכול תימני). לפי הטענות שהושמעו בשידור, הקצין מקיים שיחות שוטפות עם גורמים דרוזים במחוז א-סוידאא, מפעיל אותם למשימות שונות ומשלם להם כספים
.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
אל-קאסם, שנטש לאורך כל השידור את האובייקטיביות העיתונאית והפגין קו נוקשה לטובת הממשלה הסונית בדמשק, החמיר את הטון ואף איים לפרסם את שמותיהם של תושבי א-סוידאא העומדים בקשר עם המודיעין הישראלי. מדובר בצעד חריג שעשוי להוות גזר דין מוות עבור אותם אנשים, מה שמעלה שאלות קשות לגבי דליפת המידע והשימוש בו לצרכי תעמולה.
מדינת הבשן מול דמשק
הדיון התלהט כאשר ג'יאן עומאר, פעיל כורדי מאזור קובאני, הציג את חזונו לפירוק סוריה למדינות לאום קטנות. עומאר הביע תמיכה באוטונומיה הכורדית (רוג'אבה) ובפרישת הדרוזים לטובת הקמת "מדינת הבשן", כדרך להגן על המיעוטים מפני הממשל המרכזי.
מולו התייצב הפרשן הפוליטי באסם א-סלימאן, תומך נלהב של הממשל הנוכחי, שטען כי כל הסתמכות על ישראל סופה בכישלון. א-סלימאן הביא כדוגמה את אנטואן לאחד, מפקד צד"ל המנוח, וטען בטעות כי הוא "מוכר פלאפל בצפון ישראל". אל-קאסם "תיקן" אותו בטעות נוספת כשטען שישראל גירשה אותו לצרפת – בעוד ששניהם התעלמו מהעובדה הפשוטה שלאהד הלך לעולמו כבר לפני כשלוש שנים.
מחדל אבטחתי?
האירוע מעורר דאגה לא רק במישור ההסברתי אלא גם במישור הביטחוני. העובדה ששיחות, כביכול של קצין מודיעין ישראלי, מתגלגלות לידי מערכת "אל-ג'זירה" ומשמשות ככלי ניגוח נגד הקהילה הדרוזית בסוריה, מחייבת בדק בית רציני.
על ממשלת ישראל ויחידות המודיעין לבחון בדחיפות את מקור ההדלפה ולפעול בכל הכלים העומדים לרשותן – כולל לחץ בינלאומי על קטאר – כדי למנוע את פרסום השמות שחשף אל-קאסם, לפני שיהיה מאוחר מדי עבור אותם משתפי פעולה פוטנציאליים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים