אביגדור ליברמן יו"ר מפלגת ישראל ביתנו תקף היום (חמישי) בחריפות את העברת התקציב בקריאה ראשונה: "תקציב 2026 הוא תקציב חמאס. והנה ההוכחה"

‏דבריו המלאים: "תקציב 2026 הוא תקציב חמאס. והנה ההוכחה: עשרות מיליוני שקלים מכספי משלם המסים הישראלי לטובת "פינוי הריסות" ו"שיקום הרצועה" – רק כדי שהטורקים יבנו שם פנטהואזים ל-40,000 המחבלים שחמאס עדיין מחזיק. 4,200 משאיות של דלק ומזון לחמאס בעזה, על חשבון אזרחי ישראל שנאבקים ביוקר המחייה. חשמל ומים שישראל מזרימה לחמאס בלי הגבלה, בזמן שמחירי החשמל בישראל ממשיכים לעלות עוד ועוד".

"‏והקטע הכי הזוי – למה לא מצאו תקציב? את מה רוצים לסגור? את כיתות הכוננות. אלו שהגנו על ישובי העוטף, שנלחמו בגבורה, חיסלו מחבלים והקריבו לוחמים רבים ב-7 באוקטובר, בזמן שראש הממשלה עוד לא הבין שיש מלחמה. נתניהו, שלא תגיד שלא ידעת, שלא העירו אותך ושלא משכו בדש מעילך. ‏אתה אחראי, אתה אשם, ואני אעיף את ממשלת השמאל הקיצוני שלך הביתה!".