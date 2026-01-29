אביגדור ליברמן יו"ר מפלגת ישראל ביתנו תקף היום (חמישי) בחריפות את העברת התקציב בקריאה ראשונה: "תקציב 2026 הוא תקציב חמאס. והנה ההוכחה"
דבריו המלאים: "תקציב 2026 הוא תקציב חמאס. והנה ההוכחה: עשרות מיליוני שקלים מכספי משלם המסים הישראלי לטובת "פינוי הריסות" ו"שיקום הרצועה" – רק כדי שהטורקים יבנו שם פנטהואזים ל-40,000 המחבלים שחמאס עדיין מחזיק. 4,200 משאיות של דלק ומזון לחמאס בעזה, על חשבון אזרחי ישראל שנאבקים ביוקר המחייה. חשמל ומים שישראל מזרימה לחמאס בלי הגבלה, בזמן שמחירי החשמל בישראל ממשיכים לעלות עוד ועוד".
"והקטע הכי הזוי – למה לא מצאו תקציב? את מה רוצים לסגור? את כיתות הכוננות. אלו שהגנו על ישובי העוטף, שנלחמו בגבורה, חיסלו מחבלים והקריבו לוחמים רבים ב-7 באוקטובר, בזמן שראש הממשלה עוד לא הבין שיש מלחמה. נתניהו, שלא תגיד שלא ידעת, שלא העירו אותך ושלא משכו בדש מעילך. אתה אחראי, אתה אשם, ואני אעיף את ממשלת השמאל הקיצוני שלך הביתה!".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
א
ליברמן, בוגד רקוב ושקרן פתולוגי, כשר האוצר בממשלת בנט, ש פ ך 53 מיליארד שקל על האחים המוסלמים בראשות עבאס ורע"מ בממשלתם כדי שלא יעזבו אותה, ולמענם הרסו לחלוטין את...
ליברמן, בוגד רקוב ושקרן פתולוגי, כשר האוצר בממשלת בנט, ש פ ך 53 מיליארד שקל על האחים המוסלמים בראשות עבאס ורע"מ בממשלתם כדי שלא יעזבו אותה, ולמענם הרסו לחלוטין את ביטחון המדינה מול כל אויביה - מול חמאס, חיזבאללה,איראן ואבו מאזן!המשך 12:55 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יגאל הצובי
אתה חושב דרך הכיפה.13:02 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ש
ליברן שכחת שהגדיל את הפנסיות של האלופים באלפי שקלים על חשבון אזרחי המדינה14:11 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המוטציה השמאלנית
כמה טיפש יכול להיות ליברמן וצריך להיות טיפש לגמרי להצביע לטיפש זה13:02 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ש
לליברמן שכחת שאתה כשר האוצר אישרת פנסיות לאלופים בפנסיה אלפי שקלים לחודש על חשבון אזרחי המדינה-שכחת שאישרת את העברת ה-50 מיליארד...
לליברמן שכחת שאתה כשר האוצר אישרת פנסיות לאלופים בפנסיה אלפי שקלים לחודש על חשבון אזרחי המדינה-שכחת שאישרת את העברת ה-50 מיליארד לאחים המוסלמים כדי להקים את הממשלה הרעה שלכם-שכחת שאישתה שעבאס יקבל כשר בממשלה ראש הממשלה שלכם 500,000 שקלים תקציב לשם ביזבוז-שכחת שמנעתם את סיבסוד המעונות לחרדים כדטי להעבירלמגזר הערבי -אתה "הגמל שלא ראה את הגיבן שלו" שהיה לו כשר האוצר לשעברהמשך 14:09 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המוטציה השמאלנית
כמה טיפש יכול להיות ליברמן וצריך להיות טיפש לגמרי להצביע לטיפש זה13:02 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
ליברמן, בוגד רקוב ושקרן פתולוגי, כשר האוצר בממשלת בנט, ש פ ך 53 מיליארד שקל על האחים המוסלמים בראשות עבאס ורע"מ בממשלתם כדי שלא יעזבו אותה, ולמענם הרסו לחלוטין את...
ליברמן, בוגד רקוב ושקרן פתולוגי, כשר האוצר בממשלת בנט, ש פ ך 53 מיליארד שקל על האחים המוסלמים בראשות עבאס ורע"מ בממשלתם כדי שלא יעזבו אותה, ולמענם הרסו לחלוטין את ביטחון המדינה מול כל אויביה - מול חמאס, חיזבאללה,איראן ואבו מאזן!המשך 12:55 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יגאל הצובי
אתה חושב דרך הכיפה.13:02 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ש
ליברן שכחת שהגדיל את הפנסיות של האלופים באלפי שקלים על חשבון אזרחי המדינה14:11 29.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר