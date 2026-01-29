אימאם פלסטיני נעצר בשנתו בביתו בחברון לאחר שהסית וקרא בין היתר להשמדתה של מדינת ישראל. החשוד הועבר לחקירה במשטרה

אימאם פלסטיני נעצר הלילה (בין רביעי לחמישי) בשנתו בביתו בחברון לאחר שהסית וקרא בין היתר להשמדתה של מדינת ישראל. החשוד הועבר לחקירה במשטרה.

האירוע התרחש באמצע הלילה לוחמי זרוע מבצעית יס"מ על ביתו האימאם בחברון שמזוהה עם חמאס, וחשוד בפעילות ועידוד לביצוע פיגועים כנגד מדינת ישראל.

הוא פרסם בין היתר קריאות ועידוד למעשי טרור והשמדת מדינת ישראל כאמור, ושיבח את דובר חמאס אבו עוביידה שחוסל על ידי צה"ל במהלך מבצע 'חרבות ברזל', תוך שהחשוד ציין כי מדובר במות קדושים. החשוד תושב חברון בשנות ה-30 לחייו, הועבר לחקירה בתחנת חברון הוא חשוד בפגיעה בביטחון האזור, גילוי הזדהות עם ארגון טרור והסתה ותמיכה עם ארגון טרור. בסיום חקירתו נכלא, וחקירת המקרים עודנה נמשכת.