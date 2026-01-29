גשם ורוחות חזקות לא מרתיעים את אלפי העגורים החורפים באגמון החולה. להפך – דווקא בימים סוערים נחשף אחד ממנגנוני ההגנה המופלאים של הטבע: עמידתם מול הרוח שמגנה על שכבת הנוצות המבודדת

בימים אלה, כשהחורף הישראלי מביא גשמים ורוחות קרות, העגורים השוהים באגמון החולה-קק"ל ממשיכים בשגרתם כרגיל. גשם, רוח וקור לא מרתיעים אותם – להפך, זו הזדמנות נדירה לראות מקרוב כיצד הטבע תכנן מנגנון הגנה מושלם: הנוצות.

מנגנון ההגנה המופלא של הנוצות

הנוצות החיצוניות בנויות כך שהן דוחות מים ומונעות מהם לחדור פנימה אל נוצות ה"פוך" – שכבת הבידוד החיונית לשמירה על חום הגוף. בדומה לשמיכת פוך אנושית, אם שכבה זו נרטבת היא הופכת כבדה ומאבדת מיעילותה.

רוח חזקה עלולה לפרוע את הנוצות ולאפשר למים לחדור, ולכן בימים גשומים ניתן לראות תופעה מרתקת: העגורים עומדים כולם עם הפנים אל הרוח, כך שהיא מחליקה על הנוצות ואינה חודרת פנימה. התופעה הזו מדגישה את חוכמת הבריאה ואת הדיוק שבמנגנוני ההישרדות בטבע.

עינבר שלומית רובין, מנהלת השטח באגמון החולה, קק"ל: "הטבע מלא בנפלאות, וכל יום אפשר ללמוד בו משהו חדש. אנחנו בעונת ה'חריפה' – עונת החורף – והעגורים יישארו איתנו עד שיגיע מועד הנדידה חזרה צפונה, באביב. זה זמן נהדר לבקר באגמון וליהנות מהטבע בשיא הדרו."

מקלט חיוני למיליוני נודדים

אגמון החולה–קק"ל הוא אחד מבתי הגידול החשובים בישראל ובעולם, ונקודת עצירה קריטית עבור מיליוני ציפורים נודדות. האגמון מספק להן מקלט בטוח, שפע מזון ויכולת לצבור אנרגיה להמשך מסען הארוך. בעונת החורף, העגורים – אורחים מרשימים במיוחד – חורפים במקום ומעניקים למבקרים הזדמנות נדירה לצפות בהתנהגותם מקרוב, במיוחד בתנאי מזג אוויר מאתגרים.

התופעה הזו מזכירה לנו עד כמה הטבע מלא חוכמה, ועד כמה שווה לצאת אל השטח גם בימים גשומים – כדי ללמוד ולהתפעל.