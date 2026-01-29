גאווה ישראלית: פרס duPont-Columbia, הנחשב ל"פוליצר של הדוקו", הוענק לסרט "עוד נחזור לרקוד" על מסיבת הנובה – דווקא בקמפוס קולומביה שבמרכז המחאות הפרו פלסטיניות

הסרט הדוקומנטרי שמתעד את זוועות הטבח במסיבת הנובה זכה בפרס הנחשב לאחד החשובים בעולם העיתונות והדוקו – דווקא באוניברסיטה שהייתה במרכז מחאות פרו-פלסטיניות. הזכייה מצטרפת לפרס האמי האמריקאי ומחזקת את מעמדו כתיעוד היסטורי חשוב.

זכייה על אדמת קולומביה

הלילה (שעון ישראל) זכה הסרט "עוד נחזור לרקוד" בפרס Alfred I. duPont–Columbia University Award בקטגוריית הדוקומנטרי הטוב ביותר. הטקס נערך במעמד שורדי מסיבת הנובה יובל סימן טוב ואיתן האלי, על אדמת אוניברסיטת קולומביה בניו יורק – אותה אוניברסיטה שניצבה לאחרונה במרכזן של מחאות סטודנטים פרו-פלסטיניות נרחבות.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: באדיבות HOT ו SIPUR)

פרס duPont-Columbia נחשב לאחד הפרסים היוקרתיים והמשפיעים בעולם לעיתונות וליצירה דוקומנטרית, ומוגדר כ"המקבילה הטלוויזיונית והדוקומנטרית לפרס פוליצר".

הסרט, בבימויו של יריב מוזר, הופק בשיתוף HOT8, SIPUR וסלוצקי הפקות, ובשותפות עם פרמאונט ו-BBC הבריטי. הוא זכה בשנת 2025 בפרס האמי האמריקאי לסרט הדוקומנטרי הטוב ביותר, לצד שורה של פרסים ומועמדויות בינלאומיות נוספות.

תיעוד אנושי של רוח שנגדעה

"עוד נחזור לרקוד" מתאר את זוועות מתקפת הטרור במסיבת הנובה דרך עיניהם של השורדים, ומהווה תיעוד נוגע ללב של רוח החופש, האהבה והנעורים שנגדעה באכזריות. הסרט זמין לצפייה ב-HOT וב-NEXT TV.

"קול אנושי ברור ומדויק"

רינת קליין, מנכ”לית סלוצקי הפקות ומנהלת HOT8, שיתפה: "כעיתונאית לשעבר וממפיקות הסרט אני נרגשת לקבל את אחד הפרסים החשובים בעולם העיתונות לצד פרוייקטים של בכירי העיתונאים. זהו כבוד והכרה בסיפור שבחרנו לספר – ובדרך שבה הוא סופר."

אמיליו שנקר, מנכ״ל SIPUR, אמר כי "העובדה שהפרס מוענק על ידי אוניברסיטת קולומביה מעניקה לזכייה הזו משמעות מיוחדת. דווקא במרחב אקדמי שמצוי בלב שיח סוער, ‘עוד נחזור לרקוד’ מצליח להשמיע קול אנושי ברור, מדויק ובלתי אמצעי. זהו רגע שמחדד את כוחו של קול תיעודי אמיץ ואת האחריות שלנו להביא את האמת לכל במה".

אורי גל, סמנכ״ל התוכן והשיווק בקבוצת HOT, הוסיף: "הזכייה של ‘עוד נחזור לרקוד’ בפרס DuPont של אוניברסיטת קולומביה היא רגע של גאווה גדולה ל-HOT. בתקופה שבה הזירה הבינלאומית מורכבת מתמיד, כל הכרה כזו מחזקת את היכולת להביא את הסיפור והעובדות לקהלים בעולם. הפרס היוקרתי, שמצטרף לזכייה בפרס האמי, מקבע את הסרט כעדות תיעודית חשובה, שנעשתה באחריות, ברגישות ובאומץ."

הזכייה הנוכחית מדגישה את כוחו של התיעוד האותנטי להגיע לקהלים רחבים, גם – ואולי דווקא – במרחבים שבהם השיח צורם ומחולל.