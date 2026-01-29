אחרי הצניחה החופשית במחיר הבנזין בחודש ינואר, בפברואר נשלם יותר בגלל התייקרות הנפט בעולם, שקוזז בחלקו בירידה של הדולר מול השקל

אחרי הצניחה במחירי הדלק בחודש ינואר (26 אגורות פחות) בחודש פברואר נשלם קצת יותר על ליטר בנזין.

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מעדכן את מחירי הדלק בפיקוח בלילה שבין שבת לראשון בחצות. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 6.88 ש"ח לליטר, עלייה של 3 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

באילת נטולת המע"מ, מחיר ליטר בנזין יעמוד על 5.83 שקלים לליטר (3 אגורות יותר מהחודש הקודם) ותוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא שינוי)

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות: "העלייה המתונה במחיר החודש נובעת מעלייה של 5.71% במחיר הבנזין הבינלאומי לעומת העדכון הקודם, אשר קוזזה בחלקה בעקבות ירידה של כ-3.5% בשער החליפין של הדולר. משרד האנרגיה והתשתיות שב וממליץ להשוות מחירים בתחנות ומאחל לכם נסיעה בטוחה".

יש לשים לב כי על כל כל ליטר בנזין הצרכן משלם 3.60 שקלים של מס בלו ועוד שקל וחמש אגורות מע"מ ובסך הכל 4.65 שקלים מס שהם 68% מהמחיר המלא.