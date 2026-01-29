חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 29.01.2026 / 11:24

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יה-יה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים והשבוע פרשת בשלח, קורעים את הים ומקבלים את המן

בכל שבוע יוצאת כוכבת הילדים אביה הרנוי (יהיה אביה) למסע מרתק בעקבות פרשת השבוע, מספרת את סיפור הפרשה בשפה שילדים מבינים ואוהבים – ומארחת דמויות מרכזיות מהפרשה, שמופיעות בהפתעה ומוסיפות עניין והומור. פרשת השבוע שלי – פרשת בשלח התוכנית משלבת תוכן תורני עמוק עם סיפור, משחקים ודמויות צבעוניות, כדי שהילדים יתחברו לעולם התורה, דרך סיפור מרתק, ערכים, ודמויות מהמקרא. השבת פרשת בא, פוגשת אביה את משה רבנו לשיחה על המכות ועל יציאת מצרים. פרשת השבוע שלי עם אביה שחקנים: אביה הרנוי; אפי זרסקי; בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט. עריכה: פרי-פנינה רובינסקי. עיצוב: יולה ינקלביץ.

